Błaszczak podpisał umowę na dostarczenie niszczycieli. "Wojsko Polskie ma odstraszać imperium zła"

Jak informuje MON, okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostarczenie trzech okręty Kormoran II

Obecnie Marynarka Wojenna dysponuje jednym niszczycielem min ORP Kormoran (w służbie od 2017 roku). "Okręty zostaną dostarczone w latach 2026-2027. Wejdą w skład 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża" - informuje resort obrony,

- To bardzo dobre okręty, jak słyszałem od marynarzy. Cieszę się, że oprócz jednego okrętu, który jest w służbie, kolejne trafią do 8. Flotylli. Jeszcze latem tego roku, więc za kilka tygodni, do 8. Flotylli trafi ORP Albatros, a jesienią tego roku ORP Mewa - powiedział Mariusz Błaszczak. Jak dodał, "zadaniem władz Rzeczypospolitej jest tworzenie warunków, aby Wojsko Polskie, w tym Marynarka Wojenna, mogło się rozwijać".

Szef MON: Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było silne i odstraszało imperium zła

- Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było silne i odstraszało imperium zła, które odradza się za naszą wschodnią granicą. Imperium zła, które ma swoje centrum w Moskwie, i które próbuje odtworzyć postkomunistyczny układ, który się pojawił po II wojnie światowej. Imperium zła próbuje odtworzyć strefę wpływów kosztem wolności sąsiednich narodów - powiedział Błaszczak. - Naszym zadaniem jest niedopuszczenie do tego, a ten cel zrealizujemy poprzez wzmocnienie Wojska Polskiego, w tym Marynarki Wojennej - dodał.

