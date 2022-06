Sinice w wodzie. Jakie są objawy kontaktu z sinicami? Jak je rozpoznać?

Sinice to cyjanobakterie, które zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Możemy je spotkać w wodach słonych jak i śródlądowych. Unoszą się swobodnie w wodzie wśród pozostałego fitoplanktonu oraz tworzą maty bentosowe na dnie zbiorników wodnych.



Sinice w wodzie. Jak je rozpoznać?

Według informacji przekazanych przez Serwis Kąpieliskowy, z powodu obecności sinic dochodzi do zakwitu wody. Objawia się to zmianą zabarwienia wody, co jest spowodowane namnażaniem się w niej glonów. Gdy zakwit sinicowy trwa dłuższy czas, to wpływa niekorzystnie na jakość oraz wygląd wody.

Sinice łatwo rozpoznać dzięki kolorowym zabarwieniom. Mogą być niebiesko-zielone, szaro-zielone, zielonkawo-brązowe, a nawet czerwono-brązowe. Dzięki tej kolorystycznej różnorodności łatwo zwrócić na nie uwagę podczas kąpieli. Kolor jest uzależniony od gatunków sinic, intensywności światła oraz wieku zakwitu. Wiele gatunków wydziela charakterystyczne zapachy - ziemiste lub trawiaste. Takie zakwity często tworzą piany na brzegu zbiornika.

Sinice w wodzie. Jakie są objawy kontaktu z sinicami?

Zanim wejdziemy do wody, warto zapoznać się z jej wyglądem, zobaczyć, czy w pobliżu nie ma tabliczek ostrzegawczych przed sinicami. W takich przypadkach należy zrezygnować z kąpieli, ponieważ kontakt z nimi bywa groźny dla człowieka. Do najczęstszych objawów należą:

wysypka na skórze,

swędzenie i łzawienie oczu,

wymioty,

biegunka,

gorączka,

bóle mięśni i stawów.

Dolegliwości mogą się pojawić bezpośrednio po kąpieli lub kilka dni po niej. Zwracajmy uwagę na oznaczenia zbiorników wodnych, aby uniknąć podobnych objawów. Wodę w kąpieliskach wodnych na bieżąco sprawdza Główny Inspektorat Sanitarny. Na stronie internetowej instytucji znajduje się mapa z oznaczeniem stanów wód.