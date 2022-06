Poznań. Ukradł dziewczynce plecak z insuliną. Sprawcę zatrzymano, plecak wróci do właścicielki

"Halo Poznań! Wiecie, kim jest ten człowiek? Dwie godziny temu okradł na dworcu w Poznaniu dziewczynkę jadącą na Mazury, na wakacje. Zabrał jej plecak w którym była insulina i rzeczy osobiste" - napisała w sobotę po południu na Twitterze wielkopolska policja.

Jednocześnie opublikowano zdjęcie poszukiwanego mężczyzny.

Plecak został znaleziony przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei jeszcze w sobotę. Znajdowała się w nim insulina, choć złodziej zabrał z niego kilka rzeczy osobistych, a także pieniądze.

W niedzielę rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak potwierdził, że mężczyznę zatrzymano. A to dzięki temu, że znów pojawił się na dworcu PKP.

- Dostaliśmy informację, że wypatrzyli go pracownicy obsługujący monitoring. Policjanci go zatrzymali, to 50-latek - mówi nam mł. insp. Andrzej Borowiak. Sprawca nie był wcześniej notowany.

Funkcjonariusz zapowiada, że plecak zostanie wysłany specjalną policyjną pocztą na Mazury, by dziewczynka miała leki przy sobie.

Poznań. Ukradł plecak z insuliną. Mężczyzna zatrzymany

Jak informowała nas w sobotę Marta Mróz z zespołu prasowego poznańskiego policji, do kradzieży doszło na dworcu PKP. Dziewczynka jechała na Mazury w ramach zorganizowanej wycieczki.

- W Poznaniu mieli przesiadkę. Tutaj mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi i zabrał podręczny plecak, w którym była m.in. insulina oraz rzeczy osobiste - przekazała funkcjonariuszka.

Po tym, jak zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wycieczka była kontynuowana.

