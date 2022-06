Tragiczne wiadomości docierają z Lubelszczyzny. Komenda Miejska Policji w Zamościu poinformowała w niedzielę 26 czerwca o zakończeniu poszukiwań 17-latka z powiatu tomaszowskiego (woj. łódzkie), który był zaginiony od piątkowej nocy.

Zamość. Tragiczny finał poszukiwań 17-latka z powiatu tomaszowskiego

W sobotę przed godziną 20:00 płetwonurkowie ze straży pożarnej wydobyli z zalewu miejskiego w Zamościu ciało poszukiwanego młodego mężczyzny. Decyzją prokuratora w sprawie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

W nocy z piątku na sobotę nad brzegiem zalewu w Zamościu zostały znalezione ubrania i dokumenty 17-latka. Zgłoszenia dokonał jeden ze spacerowiczów. Policja natychmiast rozpoczęła akcję poszukiwawczą. W działania został zaangażowany także przewodnik z policyjnym psem służbowym - zwierzę dwukrotnie wskazało służbom zbiornik wodny.



Lubelszczyzna. Kolejna ofiara wody. Policja apeluje o ostrożność

17-latek to już ósma ofiara utonięcia na Lubelszczyźnie w tym miesiącu. Policja apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą: wybieranie miejsc do tego przeznaczonych, których pilnuje ratownik, przestrzegania regulaminu kąpielisk, zwracania uwagi na temperaturę wody (nie należy pływać w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza). Warto pamiętać, by nie wskakiwać do wody nagrzanym - grozi to szokiem termicznym. Uwagę należy zwracać także na obecność wodorostów, zawirowań wody, zimnych prądów. Nie należy skakać do wody w miejscach, których dobrze nie znamy, a przede wszystkim zakazane jest skakanie "na główkę" - policja podkreśla, że dno naturalnego zbiornika może ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku dni.

Pamiętajmy, by nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu i że dmuchane materace czy koła nie są odpowiednie do wypływania na głęboką wodę. "Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Ponadto dobrze, żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie" - podkreśla mł. asp. Kamil Karbowniczek.

