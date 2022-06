Wielkopolska. 35-latek skoczył do jeziora "na główkę". Było tam niecałe pół metra głębokości

Do tego nieszczęśliwego wypadku doszło w piątek 24 czerwca około godz. 11 na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie w woj. wielkopolskim. Z tamtejszego molo do Jeziora Niedzięgiel wskoczył 35-latek z Milicza. Niestety, mężczyzna nie sprawdził głębokości wody w tym miejscu i skoczył "na główkę". Jak się okazało, w tym miejscu jezioro miało niecałe pół metra głębokości.



Skorzęcin. Mężczyzna skoczył z molo na główkę

Mężczyzna nie wypłynął samodzielnie po skoku. Z wody wyciągnęli go ratownicy i udzielili mu pierwszej pomocy. Na miejscu zdarzenia pojawiło się pogotowie ratunkowe, strażacy z Witkowa i Gniezna oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala w Poznaniu - informuje portal wrzesnia.naszemiasto.pl. Stan mężczyzny jest poważny, doznał on urazu kręgosłupa. Sprawę wyjaśnia teraz policja z Gniezna.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą. O czym musimy pamiętać?

Zanim zdecydujemy się na odpoczynek nad wodą, powinniśmy wybrać tylko miejsca, które są do tego wyznaczone. Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach oznakowanych, pod nadzorem ratowników. Nie należy kąpać się w gliniankach, stawach, żwirowiskach - może się okazać, że są zarośnięte czy głębokie. Bierzmy też pod uwagę, że w takich miejscach jesteśmy sami i nikt nawet nie usłyszy naszego wołania o pomoc albo nieobecności.

Ryzykowne jest też pływanie w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów, występują zimne wody i zawirowania. Nie powinniśmy skakać do wody w nieznanych miejscach oraz w takich, gdzie nie sprawdziliśmy głębokości wody ani ukształtowania dna. W takich miejscach zabronione są jakiekolwiek skoki do wody. Pamiętajmy, aby przestrzegać regulaminu kąpieliska, sprawdzić temperaturę wody przed kąpielą, bezpośrednio po opalaniu nie wchodzić od razu do wody. Jeśli mamy pod opieką dzieci, osoby starsze - zwracajmy na nich szczególną uwagę. Bierzmy pod uwagę warunki atmosferyczne, nie pływajmy po spożyciu alkoholu, na czczo lub bezpośrednio po posiłku. Istotne jest również dobranie odpowiedniego sprzętu pływającego oraz zwracanie uwagi na pozostałe osoby, które mogą potrzebować pomocy.

