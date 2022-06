Upały w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw. Uwaga na wysoki indeks UV

Sobota 26 czerwca będzie kolejnym upalnym dniem w Polsce. Tego dnia wartości na termometrach znów przekroczą 30 stopni. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałami dla wszystkich województw.

REKLAMA

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Pogoda na niedzielę. Ostrzeżenia przed upałami dla całej Polski

Upały w Polsce nie ustępują. Jak podał IMGW na Twitterze, na północnym zachodzie Polski wartości w nocy z soboty na niedzielę nie spadły poniżej 20 stopni Celsjusza - takie zjawisko nazywamy "tropikalną nocą". W niedzielę w ciągu dnia wartości termometrach będą natomiast przekraczać 30 stopni. Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem lub upałem i burzą dla wszystkich 16 województw w Polsce. W przeważającej mierze są to alerty drugiego, pomarańczowego stopnia.



Więcej aktualnych wiadomości pogodowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Fala upałów w Polsce. IMGW ostrzega: Do wtorku ponad 30 stopni

Upały w Polsce. Wysokie i bardzo wysokie wartości indeksu UV. Należy zachować ostrożność

IMGW przedstawił prognozę indeksu UV dla bezchmurnego i zachmurzonego nieba. W obu przypadkach sytuacja przedstawia się podobnie. Na terenie prawie całego kraju indeks w sobotę wyniesie 7, na południu i południowym wschodzie natomiast nawet 8.

Indeks UV wynoszący od 6 do 7 oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. By chronić się przed promieniami słonecznymi, należy nosić okulary przeciwsłoneczne, używać kremów z filtrem (co najmniej SPF 15, filtr powinien być dopasowany jednak indywidualnie do fototypu skóry), zakrywać głowę, nosić jasne ubrania i nie przebywać na słońcu między 11:00 a 16:00.

Indeks UV od 8 do 10 oznacza bardzo wysokie zagrożenie podczas przebywania na słońcu. Poza wymienionymi wcześniej sposobami należy pamiętać także o dodatkowej ochronie skóry, bezwzględnie nosić odzież ochronną i przebywać w cieniu.

Święta i dni wolne od pracy 2022. Kiedy zaplanować najlepiej urlop?