Pogoda na dziś - niedziela 26 czerwca. Upał, bezchmurne niebo i brak deszczu w całej Polsce

Meteorolodzy zapowiadają kolejny dzień z alertami drugiego stopnia dotyczącymi upałów. Jaka pogoda czeka nas w niedzielę 26 czerwca?

Temperatura. Dziś 28 do 32 stopni

Najniższa temperatura zapowiadana jest w niedzielę w Gdańsku - tam będzie do maksymalnie 28 stopni w ciągu dnia. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach łódzkim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. W Olsztynie, Warszawie, Kielcach, Katowicach i Zielonej Górze będzie do 30 stopni. Termometry pokażą do 31 stopni w województwach małopolskim, opolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Najwyższa temperatura, do 32 stopni, czeka mieszkańców Wrocławia i Poznania.

Pogoda na dziś - 26.06.2022 fot. gazeta.pl

Opady. Brak deszczu i dużo słońca w całej Polsce

W całej Polsce prognozowane jest bezchmurne niebo. Słońce będzie więc sprawiało, że odczuwalna temperatura będzie wydawała się wyższa, niż ta wskazana na termometrze. Wiatr na ogół słaby, jedynie na południowym wschodzie może wiać w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Niestety w niedzielę meteorolodzy nie zapowiadają żadnego deszczu, który przydałby się ze względu na panującą w Polsce suszę.

Ostrzeżenia IMGW. Alerty drugiego stopnia przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami także w niedzielę. Alerty obowiązują w całej Polsce, z wyjątkiem powiatów górskich, Helu oraz wschodnich krańców kraju. Upał nie będzie dawał się we znaki także we wschodniej części Warmii i Mazur oraz w północnej i centralnej części Podlasia. Na pozostałym obszarze dni będą upalne, a noce również nie przyniosą dużego ochłodzenia - temperatura w nocy spadnie bowiem tylko do 17-20 stopni.

