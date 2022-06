Wszyscy spragnieni zakupów w niedzielę będą zadowoleni, ponieważ 26 czerwca zrobimy zakupy we wszystkich sklepach. Dzisiejsza niedziela jest handlowa, a kolejna taka okazja zdarzy się dopiero za kilka tygodni. Kiedy nadarzy się kolejna taka okazja?



Niedziele handlowe. Ustawa o zakazie handlu w niedziele obowiązuje od dwóch lat

Ustawa, która ograniczyła handel w niedziele, obowiązuje od 2018 roku. Przewiduje ona możliwość handlu w niedziele jedynie wtedy, gdy za sklepową ladą stanie właściciel. Korzystają z tego najmniejsze sklepy, ponieważ większe placówki handlowe nie mają takiej możliwości. W wyznaczone niedziele handel jest możliwy we wszystkich sklepach. W ciągu roku przypada jedynie siedem niedziel handlowych. W tym roku czekają nas jeszcze trzy (nie wliczając dzisiejszej). Przypadają one na 28 sierpnia, 11 grudnia oraz 18 grudnia.

Niedziele handlowe. Jak do zakazu handlu podchodzą Polacy?

Z przeprowadzonych badań wynika, że Polacy nie są zadowoleni z zamykania sklepów w niedziele. Najbardziej podzielone są zdania na temat tego, jak uregulować pracę w handlu w te dni. Pozytywnie nastawione na handel w niedziele są najczęściej osoby, które dokonują zakupów, a nie te, które wtedy pracują.

Z ubiegłorocznego badania firmy Inquiry można wywnioskować, że negatywnie zakaz handlu ocenia 57 proc. Polaków, natomiast pozytywnie 28 proc - przekazuje "Rzeczpospolita". Utrzymania obecnego zakazu chce 16 proc. ankietowanych, 23 proc. woli powrotu do sytuacji sprzed ustawy, a kolejne 19 proc. chce powiązać to z dodatkowymi podwyżkami płac. Zwolenników ma również aktualne rozwiązanie, które przewiduje ograniczenia do części niedziel.

