Nauczycielki z Ukrainy o pracy w Polsce. "Dzieci jakoś się odnajdują, trudniej z rodzicami"

To dzieci często lepiej znoszą pobyt z dala od domu niż ich rodzice - mówiła zatrudniona przez Fundację PCPM w warszawskiej szkole nauczycielka z Ukrainy Halina. Dzięki współpracy stolicy i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej niemal 200 ukraińskich pedagogów zostanie zatrudnione w szkołach na okres wakacyjny.

W drugim miesiącu trwania wojny na Ukrainie dzięki finansowaniu amerykańskiej organizacji CARE i porozumienia stołecznego ratusza z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej 200 ukraińskich nauczycieli znalazło pracę w warszawskich placówkach oświaty. Wraz z zakończeniem roku szkolnego zatrudnienie stanęło pod znakiem zapytania. Naprzeciw zagrożeniu wyszły wszystkie wcześniej zaangażowane w ich zatrudnienie strony, oferując stanowiska pracy z uczniami na lato.

Nauczycielki korzystające z programu Fundacji PCPM "Cash for Work" opowiedziały o doświadczeniu pracy w polskich szkołach i tym jak ukraińskie dzieci, ich rodzice i one same odnajdują się w uchodźczej rzeczywistości w Polsce.

"Dzieciaki myślały, że ten wyjazd będzie trwał krótko"

Natalia, anglistka, twierdzi, że ukraińskie dzieci w Polsce na początku po przyjeździe do Polski odnajdywały się dobrze, traktowały to jak przygodę, jednak teraz widzi, że dzieci tęsknią.

- Na początku dzieci widziały wszystko w różowych kolorach, później rzeczywistość je dogoniła. Zaczęły tęsknić za domem, za kolegami, za rodziną, za wszystkim - powiedziała nauczycielka.

- Dzieci w Ukrainie miały swoje zajęcia, na przykład taniec, balet, rysunek. Tęsknią za nimi, tęsknią za swoim życiem codziennym w Ukrainie. Dzieciaki myślały, że ten wyjazd do Polski będzie trwał krótko, trzy tygodnie, może miesiąc i wracamy do domu. Później minął drugi, trzeci miesiąc i wciąż nie mogą wrócić. Widziałam, że dużo dzieci płacze, bo po prostu tęsknią za domem - dodała.

Inną perspektywę przedstawiła Halina z Tarnopola. - Ja nie mogę tak powiedzieć jak koleżanka wcześniej. Z mojej obserwacji wynika, że na początku dzieci wydawały mi się trochę wystraszone, zamknięte w sobie. Teraz widzę, że są one już bardziej otwarte - stwierdziła nauczycielka ukraińskiego.

- Mam w szkole pod opieką starsze dzieci z Mikołajowa, Charkowa, Dniepru, ze wschodu Ukrainy, gdzie jest trudna sytuacja. Nie mówią o domu, bo już wiedzą, że nie wrócą tam tak szybko, a ich rzeczywistość się zmieniła i muszą zacząć układać sobie życie na nowo tutaj w Polsce. Uczyć się, poznawać nowych kolegów - opisywała.

Jak wskazała pedagożka, nastolatki z Ukrainy w wieku 12-14 lat dobrze integrują się ze swoimi polskimi rówieśnikami.

- Organizujemy takie spotkania integracyjne dla klas ukraińskich i polskich, by dzieci się poznały, mogły coś opowiedzieć o Ukrainie o swoim rodzinnym mieście, czym się interesują. Polskie dzieci z kolei dzielą się tym, gdzie można pójść w Warszawie, co można zwiedzić, gdzie pojechać - relacjonowała.

"Rodzice zamartwiają się, co będzie jutro"

Halina twierdzi, że gorzej od dzieci radzą sobie ich rodzice. - One jakoś się odnajdują, trudniej z rodzicami! Jedni są zrozpaczeni, inni wystraszeni - stwierdziła.

- Myślę, że rodzice sobie nie radzą, bo nie mają pracy, są oderwani od swojej rodziny, od swojego normalnego życia, które mieli w Ukrainie. Dzieci idą do szkoły, a oni zostają sami ze sobą i swoimi myślami - mówiła.

- Rodzice zamartwiają się, co będzie jutro, jak zapłacić za rachunki i tak dalej - tłumaczyła.

Jeszcze inaczej życie na uchodźstwie odbierają małe dzieci. Polski rząd i biuro wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) podają, że do polskich przedszkoli zapisane jest ponad 40 tys. podopiecznych z Ukrainy.

O sytuacji najmłodszych opowiada opiekunka przedszkolna Julia z Kijowa. Jak twierdzi, dzieci z Ukrainy w wieku przedszkolnym w pierwszych tygodniach zajęć były mocno zestresowane z powodu bariery językowej. "

- Nie rozumiały, co polskie nauczycielki do nich mówiły, a te z kolei nie mogą wyrazić, czego jest im potrzeba. Na przykład mój synek, wcześniej, jak w szkołach nie było jeszcze tylu dzieci z Ukrainy, przez trzy tygodnie płakał w domu i zapierał się, że nie chce chodzić do przedszkola. Szlochał, że nie rozumie, co inne dzieci mówią i przez to nie może się z nimi bawić - mówiła przedszkolna asystentka nauczyciela.

- Gdy w przedszkolu pojawiło się więcej ukraińskich dzieci, widziałam, jak one się cieszą, że w końcu jest tam ktoś, kto rozumie, co one mówią - kontynuowała. Julia zauważa, że dzieci dobrze wpływają same na siebie.

- Gdy dziecko widzi, że w klasie są jego rówieśnicy z Ukrainy, że jest więcej osób, które przeżyły takie rzeczy jak ono, to jest takiemu maluchowi raźniej. Dla nich najpierw musisz być jak psycholog, by je wysłuchać i zrozumieć, dopiero później pedagog, by je czegoś nauczyć - powiedziała.

Różnice między polskimi a ukraińskimi szkołami

Źródłem niepokojów ukraińskich uczniów w polskich szkołach są także inne niż w Ukrainie zasady - wskazała szkolna psycholożka Oksana. Pierwszą znaczną różnicą jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych elektronicznych gadżetów - zauważa.

- Mamy takiego chłopca, któremu ciągle musimy przypominać, by nie korzystał z telefonu podczas lekcji, że w Polsce na lekcjach nie wolno, że takie są tutaj zasady - mówiła. Kolejną istotną różnicą jest opieka nauczycielska podczas godzin szkolnych.

Jak opisywała Oksana, w Ukrainie uczniowie mogą sobie swobodnie wychodzić ze szkoły podczas przerw, podczas gdy w Polsce dzieci muszą być pod stałym nadzorem nauczycieli. - To też potrafi być źródłem nieporozumień - stwierdziła.

W rozmowie nauczycielki zwróciły także uwagę na różnice w szkołach w Polsce, jakie dotyczą ich samych. - Jeżeli chodzi o administrację, szkoły są tu (w Polsce) bardziej przyjazne - oceniła anglistka Natalia.

- Lepiej nam się też pracuje w klasach, ponieważ dzieci nie korzystają tu ciągle na lekcjach z telefonów, nie są tak rozproszone - zwróciła uwagę.

- Dziękujemy za pracę! - powiedziały pod koniec rozmowy pedagożki z Ukrainy.

- Daje nam ona bardzo wiele. Oczywiście zarobki, ale gdy idę do pracy, to nie myślę o wojnie, o domu, o sobie, o Ukrainie. Mam głowę zajętą czym innym, pracą, uczniami. Myślimy tam przede wszystkim o dzieciach, o tym, co zrobić dla nich, by czuły się w tej sytuacji lepiej. Żyjemy ich problemami, nie swoimi - mówiła Halina.

- Gdy kończę pracę, to wcale nie chce wracać do domu, bo tam myślę o Ukrainie. Od razu mam ochotę sprawdzić w telefonie informacje, doniesienia z ojczyzny. W pracy nie mam takich myśli, więc czasem wręcz boję się wracać do domu - zaśmiała się.

- Dla człowieka bardzo ważne jest być potrzebnym. Ta praca daje tę możliwość, sprawia, że jesteś ważny, że nie wadzisz nikomu. Najgorzej jest, gdy nie masz żadnych obowiązków, nigdzie się nie śpieszyć i nikt na ciebie nie czeka - podsumowała.

