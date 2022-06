Fala upałów w Polsce. IMGW ostrzega: Do wtorku ponad 30 stopni. W lasach zagrożenie pożarowe

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, a także w części woj. pomorskiego, małopolskiego i mazowieckiego.

REKLAMA

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza, że w miejscach, gdzie obowiązuje, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień będzie sięgać od 30 do 33 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia te obowiązywać będą do wtorku.

Dodatkowo w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim i Jeleniej Górze obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 10 mm do 20 mm, miejscami do 25 mm, oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" - podkreśla IMGW.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Tatry. Szlak na Kozi Wierch zamknięty. Utrudnienia w drodze do Morskiego Oka

W lasach rośnie zagrożenie pożarowe

Lasy Państwowe poinformowały, że duże zagrożenie pożarowe notowane jest obecnie w lasach województw lubuskiego, dolnośląskiego i w centrum oraz na południu Wielkopolski. Dla reszty kraju zagrożenie określono jako "średnie", a jedynie w części Mazowsza oraz województw warmińsko-mazurskiego i lubelskiego jest małe.

Straż pożarna apeluje o rozwagę podczas leśnych wycieczek. Aktualnie nie wprowadzono zakazów wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego. Okresowe zakazy są wprowadzane, jeśli wpływająca na zapalność wilgotność ściółki przez pięć kolejnych dni wynosi poniżej 10 procent. Przypomnijmy, 9 na 10 pożarów powoduje człowiek.

Gniezno. Piekło na oddziale psychiatrycznym. "Rzucanie o łóżko, podduszanie"