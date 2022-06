Pogoda na dziś - sobota 25 czerwca. Upał nie odpuszcza. Na termometrach do 33 stopni C

Pogoda na sobotę 25 czerwca zapowiada się bardzo ciepło. Tego dnia Polska będzie pod wpływem wyżu rozciągającego się od Białorusi po Estonię. Front niżowy zaznaczy się jedynie w zachodnich krańcach kraju. Jak wskazują synoptycy IMGW, zalegać będą bardzo ciepłe masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda na dziś - sobota 25 czerwca. Upał nie odpuszcza

Upału w Polsce ciąg dalszy. Czeka nas kolejny weekend z wysoką temperaturą powietrza przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Najniższej temperatury (27 stopni Celsjusza) możemy spodziewać się w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach, Szczecinie i Zielonej Górze. 28 stopni natomiast w Gorzowie Wielkopolskim, a 29 we Wrocławiu.

Do 30 stopni Celsjusza temperatura dobije w Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie, do 31 st. C w Kielcach i Lublinie. O jeden stopień cieplej (32) zobaczymy na termometrach w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Opolu, Toruniu i Warszawie. Najcieplej, bo 33 stopnie, będzie w Białymstoku.

Pogoda na dziś - sobota 25 czerwca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda. IMGW ostrzega przed upałami. Żółte i pomarańczowe alerty

Od piątku obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Mogą one pozostać ważne do wtorku, co oznacza, że w ciągu kolejny dni nadal będzie ciepło. Temperatura miejscami może osiągnąć do 34 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - sobota 25 czerwca. Możliwe burze

W sobotę w niektórych regionach na niebie pojawi się więcej chmur i przelotne opady deszczu. Ponadto możliwe są też burze - te wystąpią na zachodzie w pasie od woj. zachodniopomorskiego po opolskie i na południowych krańcach Śląska i Małopolski.

Pogoda. "Lucyfer" przyniesie upał do Polski. Na zachodzie do 34 st.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.