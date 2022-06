Do makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Szabda (pow. brodnicki). Kobieta, która wynajmowała dom jednorodzinny małżeństwu z dziećmi pojechała tam w czwartek (23 czerwca), zaalarmowana przez ekipę remontową. Na miejscu nie zastała rodziny, której wynajmowała dom. Natomiast odkryła zwłoki małego dziecka. - Było to dziecko płci żeńskiej w wieku około 2 lat - poinformowała "Czas Brodnicy" asp. sztab. Agnieszka Łukaszewska z brodnickiej policji.

REKLAMA

Ciało dziecka było w stanie znacznego rozkładu.

Stacji RMF FM udało się ustalić, że w związku ze sprawą zatrzymano mężczyznę. Jak nieoficjalnie przekazał reporter Kuba Kaługa, to ojciec dziecka, który wcześniej wraz z żoną wynajmował dom. Obecnie nie wiadomo, czy martwa dziewczynka była ich córką.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Przerażeni rodzice podbiegli do policjantów z siną 3-latką. Dziecko udało się uratować

Szabda. Martwe dziecko leżało na łóżku. Prokuratura będzie ustalała okoliczności jego śmierci

Agnieszka Łukaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy poinformowała TVN24, że zgłoszenie o znalezieniu zwłok wpłynęło w czwartek około godz. 18. Właścicielka nieruchomości dowiedziała się o nich od ekipy remontowej, która weszła do domu. - Dziecko leżało na łóżku - powiedziała policjantka.

Na miejscu zdarzenia lekarz potwierdził, że w domu znajdują się zwłoki w stanie znacznego rozkładu. Jak ustaliła redakcja TVN24, wynajmowało go małżeństwo: 33-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta. Mieszkali tam z sześciorgiem dzieci. Sprawą zajmuje się już prokuratura, która będzie próbowała ustalić przebieg i okoliczności śmierci. Na razie służby nie podają dodatkowych informacji w tej sprawie.

Artykuł będzie aktualizowany, jeśli pojawią się nowe komunikaty na temat tego zdarzenia.

Wynajęła dom, znalazła w nim zwłoki dziecka. Policja szuka małżeństwa

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".

Spędził kilka godzin w zamkniętym aucie. Półtoraroczny chłopiec zmarł

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.