Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 - jedyny taki program certyfikacyjno-rozwojowy dla szkół!

Od 1 czerwca 2022 r. placówki oświatowe z całego kraju mogą zgłaszać się do pionierskiego programu certyfikacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego. Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 to okazja do wyjątkowej pracy z uczniami i uczennicami połączona z niestandardowymi aktywnościami angażującymi także nauczycieli i rodziców. Dlaczego warto zgłosić swoją placówkę? Jakie korzyści czekają na uczestników Programu w zbliżającym się roku szkolnym?

fot. materiały prasowe