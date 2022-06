Senator Stanisław Gawłowski od ukazania się tego materiału - w Telewizji Polskiej oraz w Radiu Szczecin - walczył z pomówieniami. Jego adwokatem był Roman Giertych. To on poinformował na Twitterze, że w czwartek (23 czerwca) sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść polityka PO.

REKLAMA

Zobacz wideo TVP Info prowokuje Tuska. "Ja nie wybierałem się na defiladę do Moskwy"

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

"Wiadomości" TVP muszą przeprosić senatora Stanisława Gawłowskiego

Materiał Telewizji Polskiej sugerował, że Gawłowski udostępniał swoje mieszkanie pracownicom seksualnym, czemu senator zaprzeczał. TVP musi teraz przeprosić polityka przed głównym wydaniem "Wiadomości".

Radio Szczecin: agencja w mieszkaniu polityka PO

"Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał dzisiaj TVP przeprosić przed "Wiadomościami" sen. Gawłowskiego za obrzydliwe pomówienie o agencji towarzyskiej w jego domu. TVP ma zapłacić też zadośćuczynienie oraz koszty procesu. Po latach upokorzeń przychodzi dla senatora czas satysfakcji" - napisał w czwartek wieczorem Roman Giertych.

Stanisław Gawłowski również skomentował wyrok na Twitterze. "Wygrałem z TVP! Muszą przeprosić ustnie bezpośrednio przed Wiadomościami o 19.30, umieścić planszę z przeprosinami przez 60 sekund przed Wiadomościami, wpłacić kwotę 25 tys.zł, ponieść koszty zastępstwa procesowego".

Wyrok jest nieprawomocny.

Od momentu ukazania się materiału TVP o tym, że senator udostępniał mieszkanie pracownicom seksualnym, on i jego żona twierdzili, że to absurdalna teza.

"Nie zamierzam już kandydować na szefa partii". Deklaracja Kaczyńskiego

- Ta informacja została tak przedstawiona przez "Wiadomości" TVP, jakbym to ja prowadził agencję towarzyską i czerpał z tego korzyści. Doszło do manipulacji - powiedział wyborczej.pl senator. - To była polityczna i medialna nagonka - dodał.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.