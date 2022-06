Pogoda. IMGW ostrzega przed upałami. Żółte i pomarańczowe alerty do poniedziałku

"Dziś słonecznie, po południu na południowym zachodzie więcej chmur. W Sudetach słabe opady deszczu. Na termometrach od 23 st. C, 25 st. C na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich do 31 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni" - zapowiadają pogodę na piątek synoptycy IMGW na Twitterze.

Pogoda. Żółte i pomarańczowe alerty IMGW przed upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Żółte ostrzeżenia obowiązują w województwach:

pomorskim (powiaty: człuchowski i chojnicki),

kujawsko-pomorskim,

wielkopolskim (powiaty: kolski, koniński, Konin, turecki, kaliski, Kalisz).

Synoptycy zapowiadają temperaturę maksymalną od 30 do 32 stopni Celsjusza. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 14 do 17 stopni.

Pogoda na dziś - piątek 24 czerwca. Na termometrach do 33 stopni C

Ponadto obowiązują też alerty drugiego stopnia. Te wydano dla województw:

zachodniopomorskiego (oprócz powiatów północnych),

wielkopolskiego (oprócz powiatów, dla których wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia),

lubuskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego (powiaty: namysłowski, brzeski oraz nyski).

Pogoda. "Lucyfer" przyniesie upał do Polski. Na zachodzie do 34 st.

W tych regionach przewiduje się temperaturę maksymalną od 30 do nawet 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 stopni. Wszystkie alerty pozostaną ważne do godz. 20 w poniedziałek 27 czerwca. Niewykluczone, że zostaną poszerzone o kolejne powiaty i województwa.

W piątek w całej Polsce przeważać będą korzystne warunki biometeorologiczne. Na zachodzie w ciągu dnia stopniowo osłabną do obojętnych, w pozostałych regionach pozostaną korzystne do godzin wieczornych - wynika z prognozy biometeo.imgw.pl.

