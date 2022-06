Podręcznik do HiT jest obecnie na etapie opiniowania. Podczas konsultacji eksperci zauważyli, że znalazł się w nim niepokojący cytat, którego autorem jest przywódca ruchu studenckiego Daniel Cohn-Bendit. Wypowiedź dotyczyła erotycznych relacji polityka z dziećmi:

REKLAMA

Mój flirt z dziećmi szybko przyjął charakter erotyczny. Te małe pięcioletnie dziewczynki już wiedziały, jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać. Ich żądania były dla mnie kłopotliwe. Jednak często mimo wszystko i ja je głaskałem

- czytamy w podręczniku, który miał służyć do uczenia historii i teraźniejszości.

Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Komisja ds. Pedofilii o cytacie w podręczniku do HiT: Pedofilne wypowiedzi nie powinny być rozpowszechniane

Do opublikowanego w podręczniku cytatu niemieckiego polityka odniosła się Państwowa Komisja ds. Pedofilii. "Pedofilne wypowiedzi ze względu na ich szkodliwość oraz nieobyczajność nie powinny być rozpowszechniane. Działanie takie szczególnie nie powinno mieć miejsca w odniesieniu do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla młodzieży. W związku z przedstawionym w mediach cytatem niemieckiego polityka zamieszczonym w opiniowanym podręczniku dla młodzieży licealnej Państwowa Komisja zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka o informacje na temat planowanych działań w tej sprawie" - czytamy w opublikowanym w czwartek przez Państwową Komisję ds. Pedofilii oświadczeniu.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

"Odbiór cytowanej wypowiedzi może być zupełnie inny, niż intencje czy też kontekst, w jakim została użyta przez twórcę podręcznika 'Historia i Teraźniejszości'" - dodaje komisja. I podkreśla, że "zachęcanie młodzieży do zapoznania się z jej treścią może spowodować nieprzewidziane negatywne skutki: m.in. może spowodować seksualizację młodego czytelnika".

Podręcznik do historii i teraźniejszości z negatywną opinią językową

Przemysław Czarnek o cytacie w podręczniku do HiT: To jest problem wydawcy, nie mój

Przemysław Czarnek podczas wywiadu na antenie Radia Wrocław był pytany m.in. o cytat niemieckiego polityka opublikowany w podręczniku. - Ministerstwo nie jest od tego, żeby recenzować podręczniki. Jeśli opinie merytoryczne podręcznika są pozytywne, to ministerstwo dopuszcza podręcznik do użytku. Natomiast ja bym prosił, żebyśmy nie wyrywali tego cytatu z kontekstu, tylko przeczytali cały fragment tego rozdziału - powiedział Czarnek. Szef Ministerstwa Edukacji dodał, że cytat ma zostać poprawiony przez wydawcę podręcznika. - Ale to jest problem wydawcy, nie mój - podkreślił.

Czarnek dodał, że cytat pochodzi z okresu, kiedy w Europie miała miejsce rewolucja społeczna. - Warto powiedzieć, że w 1968 roku miała miejsce rewolucja społeczna, ruch studencki, którego przywódcami byli bardzo często degeneraci i zboczeńcy, którzy następnie przeniknęli do polityki Unii Europejskiej, dlatego jest jak jest - ocenił.

HiT przedmiotem na maturze? "Myśleliśmy, że to będzie 'michałek'"

********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.