Łódzkie. Pijana 16-latka weszła na słup energetyczny. "Nie pamięta tej sytuacji"

Do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim trafiła nastolatka, która została porażona prądem, gdy weszła na słup elektryczny w Wieruszowie w woj. łódzkim. 16-latka zrobiła to, będąc pod wpływem alkoholu i nie umie wytłumaczyć, co ją do tego skłoniło. Teraz czeka ją długie leczenie.

3 Fot. Franciszek Mazur / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl