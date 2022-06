Szczecin. Pijana matka poszła z dzieckiem na lody. Podczas interwencji pogryzła funkcjonariuszy

Do zdarzenia doszło w środę na ul. Moniuszki w Szczecinie. Matka ze swoim dzieckiem przyszła do jednej z kawiarni. Według świadków kobieta miała się dziwnie zachowywać, czuć było od niej również woń alkoholu. Na miejsce wezwano policję. Kobieta chciała uciec, jednak umożliwili jej to funkcjonariusze straży miejskiej.

Szczecin. Pijany kobieta ugryzła funkcjonariuszy

"Mimo przybycia na miejsce zdarzenia policjantów dalej próbowała odjechać z wózkiem. I wtedy nastąpiła kulminacja agresji pijanej (jak się potem okazało) kobiety, która została zakończona użyciem kajdanek i chwytów obezwładniających. Strażnik udzielił interweniującej policjantce wsparcia, stosując siłę fizyczną, której celem było przytrzymanie kobiety w pozycji leżącej" - opisuje straż miejska.

"Już mając założone kajdanki, kobieta podnoszona z ziemi przez funkcjonariuszy ugryzła w udo policjantkę i strażnika" - czytamy w komunikacie.

Podczas interwencji dzieckiem zajmowała się strażniczka, partnerka z patrolu pogryzionego strażnika. Na miejsce przybyła krewna kobiety, która zabrała dziecko do domu.

Po badaniu alkomatem okazało się, że zatrzymana ma 2,5 promila alkoholu we krwi. 38-latka trafiła do izby wytrzeźwień.