Pogoda na dziś - piątek 24 czerwca. Wraca upał. Na termometrach do 33 stopni C

Pogoda w piątek ma być bardzo ciepła i słoneczna (nieco więcej chmur na zachodzie). Popadać może na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, w pozostałych regionach będzie sucho.

Pogoda na dziś - piątek 24 czerwca. Powrót upału - nawet 33 stopnie Celsjusza

W piątek w całej Polsce będzie bardzo ciepło. Wraca upał i temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza, która wystąpi w wielu regionach. Najniższą maksymalną temperaturę powietrza tego dnia odnotują mieszkańcy Rzeszowa, gdzie będzie 27 stopni Celsjusza. O jeden stopień cieplej w Kielcach i Lublinie.

29 stopni Celsjusza w piątek będzie w Białymstoku, Katowicach, Łodzi i Warszawie. Z kolei do 30 stopni temperatura dobije w Bydgoszczy, Krakowie, Opolu i Toruniu, 31 st. C w Poznaniu, a 32 st. C we Wrocławiu. Najcieplej będzie w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach, Szczecinie i Zielonej Górze.

Pogoda na dziś - piątek 24 czerwca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl.

W związku z wysoką temperatur powietrza w całym kraju IMGW prawdopodobnie wyda ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Kolejne dni również zapowiadają się bardzo ciepło. Upał zostanie więc z nami na cały weekend.

Pogoda na dziś - piątek 24 czerwca. Na południu popada

Synoptycy IMGW wskazują, że w piątek przelotnie popadać może na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Z mapki pogodowej w serwisie windy.com wynika natomiast, że w ciągu dnia w całej Polsce powinno być sucho i niemalże bezchmurnie.

