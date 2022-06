"Diabełek pyłowy" pojawił się w Lesznie (województwo wielkopolskie) w środę (22 czerwca) po godzinie 14. Jeden z kierowców zarejestrował to zjawisko na parkingu w pobliżu galerii handlowej.

Leszno. "Diabełek pyłowy" na parkingu [WIDEO]

Nagranie z Leszna zostało przesłane m.in. "Głosowi Wielkopolskiemu" przez siostrę autora nagrania. Jak wyjaśnia portal, kierowca jechał Alejami Konstytucji 3 Maja, kiedy na placu przy pasażu obok Galerii Leszno zobaczył słup wirującego pyłu.

Na nagraniu opublikowanym w sieci m.in. przez Telewizję Leszno widzimy coś, co do złudzenia przypomina trąbę powietrzną.

"Diabełek pyłowy" wygląda jak tornado, ale to nie to samo

"Dust devil", czyli diabełek lub wir pyłowy jest zjawiskiem krótkotrwałym i raczej niewielkich rozmiarów. Tworzy się zazwyczaj nad powierzchniami, które zostały silnie nagrzane przez słońce. Ciepło unosi się do atmosfery, a warstwa powietrza staje się "niestabilna". W związku z kumulacją energii powstają "pióropusze powietrzne". Mogą one spowodować rotację mas powietrza, a te, w konsekwencji, do powstania wiru.

Choć "diabełki pyłowe" wyglądają groźnie, zazwyczaj trwają od kilku sekund do pięciu minut, bardzo rzadko zdarza się, że nawet do godziny. Większość wirów nie przekracza 30 metrów wysokości, a wiatr rozpędza się w nich do ok. 40 kilometrów na godzinę, przy najsilniejszych zjawiskach - do 80 km/h - wyjaśnia Światowa Organizacja Meteorologiczna.

