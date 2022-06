Wrocław. Tragiczny wypadek. Zderzyły się auta, a zginął 64-latek, który czekał na tramwaj

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek ok. 7 rano na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Kolejowej we Wrocławiu. 64-letni mężczyzna czekający na tramwaj został zabity przez pojazd, biorący udział w kraksie. Ruch w kierunku centrum był zablokowany.

Wrocław. Tragiczny wypadek. Zginął 64-latek stojący na przystanku

Poza mężczyzną z przystanku, który w wyniku wypadku stracił z życie, ranna została pasażerka jednego z aut biorących udział w wypadku.

- W kierunku centrum jechały dwa pojazdy: bmw i audi. W pewnej chwili kierujący audi, chcąc zmienić pas na lewy, uderzył bokiem w bmw. Kierujący bmw nie zapanował nad samochodem, jego pojazd został podbity na krawężniku, wyjechał w górę, koziołkował i wpadł na przystanek, na którym 64-latek stał i czekał na tramwaj. Mężczyzna zginął na miejscu - relacjonował dla TVN24 Wojciech Jabłoński, oficer prasowy policji we Wrocławiu.

Za kierownicą prawidłowo jadącego pojazdu siedział 22-latek. Kierowcą auta, które wywołało wypadek podczas zmiany pasa ruchu, był 67-letni mężczyzna - podaje wnp.pl. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przebadani alkomatem. Byli trzeźwi. Teraz okoliczności wypadku bada policja i prokuratura.

Ruch w kierunku centrum był od rana zablokowany. "Nic raczej długo nie pojedzie" - skomentował na Facebooku jeden z mieszkańców Wrocławia, publikując zdjęcie miejsca wypadku.

