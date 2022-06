Szczecin. 1,5-roczny Szymon zmarł po kilku godzinach w rozgrzanym aucie. Rusza śledztwo

Tragedia półtorarocznego Szymona rozegrała się w środę w Szczecinie. 38-letnia matka odwiozła rano starsze dziecko do przedszkola, po czym pojechała do pracy i tam zostawiła samochód. Przed godziną 17 udała się do żłobka, by odebrać młodszego syna, ale dowiedziała się, że tego dnia w ogóle nie przywiozła go do placówki.

Kiedy 38-latka wróciła do samochodu, na tylnym siedzeniu zobaczyła Szymona bez oznak życia. Chłopiec przebywał w nagrzanym aucie od samego rana. Wezwane na miejsce służby próbowały reanimować dziecko, ale bezskutecznie. W środę w Szczecinie temperatura sięgnęła 27 stopni Celsjusza.

Szczecin. Dziecko zmarło w rozgrzanym aucie. Postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci

W czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka poinformowała, że ruszyło śledztwo w tej sprawie.

- Zwłoki dziecka zostały ujawnione w samochodzie, natomiast szersze okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem prowadzonego w tej sprawie postępowania. Jest ono prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniego dziecka - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami. Dodała, że czyn ten kwalifikowany jest z art. 155 kodeksu karnego, za który grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Rzeczniczka dopytywana, czy matka Szymona zostanie przesłuchana jeszcze w czwartek, odpowiedziała, że "prokuratura oczekuje na opinię w tej sprawie i w zależności od treści tej opinii będą podejmowane dalsze czynności procesowe". Dodała, że ciało chłopca zostało zabezpieczone do sekcji.

Rodzina Szymona została objęta pomocą psychologiczną.

Zaczynają się upały. Policja apeluje: Pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci lub zwierząt

W związku z upałami policja przypomina o tym, że przebywanie w rozgrzanym samochodzie jest niebezpieczne dla zdrowia każdego - także osób dorosłych. "Apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci lub zwierząt" - czytamy w komunikacie. Jak dodają funkcjonariusze, wnętrze pojazdu nagrzewa się w szybkim tempie, a niekiedy temperatura wewnątrz auta może przekroczyć nawet 75 stopni. Dlatego też nie wolno zostawiać dzieci czy zwierząt w aucie nawet na krótko.

Jak powinny reagować osoby, które widzą dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe?

Upewnij się, czy w pobliżu nie ma kierowcy. Sprawdź, czy drzwi są otwarte. Jeżeli nie przyniesie to efektu, natychmiast powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pozostań na miejscu i monitoruj sytuację. Pamiętaj, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia

- przekazała rzeczniczka policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko.

