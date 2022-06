Pogoda. Przed nami upalny weekend. IMGW ostrzega. Czy będą burze?

Pogoda w zbliżający się weekend zapowiada się bardzo ciepło. Czwartek i piątek będą dość spokojne - czeka nas wysoka, ale nie upalna temperatura powietrza. Na niebie pojawi się więcej chmur, a gdzieniegdzie może przelotnie popadać deszcz. Upał wkroczy do naszego kraju ponownie w sobotę.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. Weekend z upałem. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń na cztery najbliższe dni. Zarówno w czwartek, jak i piątek nie przewiduje się żadnych zagrożeń. Nieco inaczej sytuacja wygląd natomiast w weekend, kiedy wystąpią upały niebezpieczne dla zdrowia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem mogą zostać wydane dla województw:

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda na dziś - czwartek 23 czerwca. Wracają upały. Będzie słonecznie

W sobotę prognozuje się też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Bez opadów jedynie na wschodzie, gdzie będzie dużo słońca. Wiatr w czasie burz będzie porywisty.

W niedzielę również będzie ciepło - do 30 stopni Celsjusza, ale IMGW na razie nie prognozuje większych zagrożeń. Niewykluczone jednak, że do niedzieli jeszcze się to zmieni. Na północy i miejscami na południu przelotnie popada deszcze, może też zagrzmieć. Wiatr w czasie burz porywisty.

***

W związku z upałami policja przypomina o tym, że przebywanie w rozgrzanym samochodzie jest niebezpieczne dla zdrowia każdego - także osób dorosłych. "Apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci lub zwierząt" - czytamy w komunikacie. Jak dodają funkcjonariusze, wnętrze pojazdu nagrzewa się w szybkim tempie, a niekiedy temperatura wewnątrz auta może przekroczyć nawet 75 stopni. Dlatego też nie wolno zostawiać dzieci czy zwierząt w aucie nawet na krótko.

Jak powinny reagować osoby, które widzą dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe?

Upewnij się, czy w pobliżu nie ma kierowcy.

Sprawdź, czy drzwi są otwarte. Jeżeli nie przyniesie to efektu, natychmiast powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Pozostań na miejscu i monitoruj sytuację.

Pamiętaj, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia

- przekazała rzeczniczka policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko.

Pogoda. Lipiec będzie najbardziej upalny od lat. Nie zabraknie burz

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.