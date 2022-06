Rzeszów. W styczniu wyciekły dane pacjentów. Przychodnia poinformowała o tym po pół roku

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie opublikował 20 czerwca informację, że między 5 a 7 stycznia 2022 roku, doszło do wycieku danych wszystkich pacjentów. Jak przekazano w komunikacie, "naruszenie polegało na możliwości zapoznania się z danymi osobowymi pacjentów naszego laboratorium po zalogowaniu się do konta pacjenta i manualnym aktywowaniu dostępu do danych jako lekarz".



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Wołodymyr Zełenski przyznał Rzeszowowi tytuł "miasta-ratownika"

Rzeszów. Dane pacjentów przychodni zostały ujawnione

W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu czytamy, że do systemu informatycznego placówki zalogowały się w tych dniach dokładnie 84 osoby. Placówka zwróciła jednak uwagę, że ujawnione dane nie dotyczyły stanu zdrowia pacjentów. Placówka przeprosiła za całą sytuację i zapewniła, że 7 stycznia podjęto kroki, aby zapobiec sytuacji.

"Natychmiast po ujawnieniu naruszenia danych osobowych, czyli 7.01.2022 r. podjęte zostały odpowiednie kroki, celem ich zabezpieczenia, zablokowania do nich dostępu oraz zapobiegnięcia ponownego wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości" - przekazano.

Raport z lotniska w Jasionce. Jeden kontroler i trzy samoloty HEAD

Rzeszów. Dyrektorka szpitala przeprasza po pół roku

Dyrektorka rzeszowskiej przychodni Józefa Misiewicz w rozmowie z portalem rzeszow-news.pl zaznaczyła, że zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec firmy, która zajmuje się systemem informatycznym placówki. - Nie dopełniono procedur. Firma nie zrobiła odpowiedniego zabezpieczenia i po kliknięciu listy pacjentów wyświetlały się dane innych osób - przekazała Józefa Misiewicz.

Dyrektorka zaapelowała także, aby pacjenci niezwłocznie skontaktowali się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.