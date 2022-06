"Znakomity" podręcznik do historii i teraźniejszości dostał negatywną opinię językową

- Podręcznik jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania go jako podręcznika oficjalnego, dopuszczonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zostaje jeszcze ocena językowa i, jestem przekonany, bo ocena merytoryczna, mogę to już powiedzieć, jest absolutnie pozytywna, że będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć najnowszej historii nowe, młode pokolenia Polaków - mówił w ubiegłym tygodniu szef MEiN Przemysław Czarnek.

Historia i teraźniejszość. Podręcznik prof. Roszkowskiego z negatywną opinią

Jednak, jak wynika z wykazu na stronie resortu, podręcznik uzyskał negatywną opinię językową. Data wpływu opinii to 17 czerwca. Wcześniej uzyskano dwie opinie merytoryczno-dydaktyczne. Jedna była pozytywna, a druga warunkowa, która następnie również została zmieniona na pozytywną.

Jak czytamy w rozporządzeniu ministra edukacji, "warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii sporządzonych przez rzeczoznawców" - dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych i jednej językowej.

Zwróciliśmy się do MEiN z pytaniami, jakie losy po uzyskaniu negatywnej opinii językowej czeka podręcznik do historii i teraźniejszości.

Z wykazu na stronie MEiN wynika, że podręcznik już czeka na dodatkową opinię językową. O takową, jak czytamy w rozporządzeniu, może zwrócić się minister edukacji, w szczególności gdy w stosunku do podręcznika wydano "opinie dotyczące tego samego zakresu zakończone różniącymi się stwierdzeniami" lub "negatywną opinię - w przypadku gdy warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego jest uzyskanie jednej opinii w danym zakresie".

Nowy przedmiot zamiast WOS-u

Od 1 września w liceach oraz technikach zostanie wprowadzony nowy przedmiot historia i teraźniejszość, który ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie. W założeniu przedmiot ma łączyć zakres dzisiejszych lekcji wiedzy o społeczeństwie oraz lekcji historii i odbywać się trzy razy w tygodniu. Na początku czerwca stronie wydawnictwa Biały Kruk pojawił się pierwszy podręcznik do tego przedmiotu. Jego autorem jest historyk prof. Wojciech Roszkowski. Informacje zawarte w podręczniku skupiają się na okresie od 1945 do 1979 roku. Wkrótce ma się pojawić drugi tom podręcznika, obejmujący lata 1980-2015.

