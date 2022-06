Do zdarzenia doszło we wtorek 21 czerwca na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Bolemin (woj. lubuskie) pod Gorzowem Wielkopolskim. Zgłoszenie w sprawie wypadku wpłynęło do dyżurnego gorzowskiej straży pożarnej przed godziną 20 - podaje portal gorzowianin.pl.

Wypadek pod Gorzowem Wielkopolskim. Mężczyzna potrącił pracowników malujących pasy

Dwóch pracowników służby drogowej zostało potrąconych przez 62-letniego kierowcę. Do wypadku doszło kiedy mężczyźni malowali pasy drogowe - donosi portal wlubuskie.pl. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, pogotowie oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obaj pracownicy w stanie ciężkim trafili do szpitala w Gorzowie.

- Kierujący samochodem osobowym (...) potrącił dwóch mężczyzn. Jednego, który malował pasy na jezdni za pomocą maszyny oraz drugiego mężczyznę ustawiającego pachołki - wyjaśnił portalowi gorzowianin.pl. Bartłomiej Mądry, oficer prasowy gorzowskiej straży pożarnej.

62-latek kierujący samochodem miał 1,2 promila alkoholu w organizmie

Kierowca, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku, po potrąceniu mężczyzn wpadł do rowu. Okazało się, że kierujący samochodem 62-latek w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu.

- Badanie wykazało, że miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał orzeczony sądownie zakaz prowadzenia pojazdów - przekazał "Gazecie Wyborczej" Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej komendy. 62-latka zatrzymała policja - mężczyzna trafił do aresztu, gdzie miał wytrzeźwieć, aby następnie zostać przesłuchanym przez prokuraturę. Kierowcy za spowodowanie wypadku grozi nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

