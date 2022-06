Pogoda. Upał wróci szybko. Od czwartku do 30 st. C. W weekend zagrzmi na zachodzie

"W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i północy okresami duże i tam lokalnie przelotnie opady deszczu. Temperatura od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno zachodni" - taką pogodę zapowiadają synoptycy IMGW na środę. W kolejnych dniach do Polski wróci upał.

Pogoda. W czwartek i piątek wróci upał

Od środy w Polsce wyż będzie się rozbudowywał i przemieszczał w stronę wschodniej części kontynentu, tym samym zaciągając do Polski kolejne masy ciepłego powietrza - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Zgodnie z prognozami z końcem tygodnia znad Niemiec wkroczy do Polski front atmosferyczny, którego efektem będą przelotne opady deszczu na zachodzie, a lokalnie również burze.

Jak wskazuje synoptyk, w czwartek będzie bardzo pogodnie w całej Polsce. Temperatura powietrza wyniesie od 22 st. C w Suwałkach, przez 25 w centrum do 28 stopni na zachodzie. W piątek cieplej - od 24 stopni Celsjusza w Suwałkach i 26 st. w centrum po 30 st. na południowym zachodzie.

Pogoda. Weekend z upałem i burzami

Sobota również zapowiada się bardzo ciepło. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem w zachodnich i południowych województwach. Temperatura w całej Polsce od 25 do 29-30 stopni Celsjusza. Ponadto na Dolnym Śląsku pojawią się burze, przed którymi również mogą zostać wydane alerty.

Niedziela pogodna i również bardzo ciepła - temperatura wyniesie od 26 do 29 stopni Celsjusza. Miejscami na niebie pojawi się więcej chmur i przelotnie popada deszcz. Zagrzmieć może na Pomorzu.

