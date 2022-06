Przesmyk suwalski. Mieszkańcy pytają o schrony na wypadek wojny. Były oficer GROM uspokaja

Do Stowarzyszenia Aktywne Mazury zgłasza się coraz więcej mieszkańców gmin, które leżą przy przesmyku suwalskim. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to, czy w okolicy są jakieś schrony, do których mogliby się skierować w przypadku ewentualnej wojny.

