- Po usunięciu gonad Adam został odizolowany od społeczeństwa, a potrzebuje trochę miłości, której państwo mu odmawia - mówił Michał Janczura.

Adam był wcześniej w DPSie, w którym naprawdę sobie nie radził. Doznał przemocy od opiekunów, żeby sprawę zgłosić na policję, musiał uciekać przez okno, wtedy złamał sobie nogę - dodaje dziennikarz TOK FM, który nie ma wątpliwości, że Adamowi trzeba pomagać po partyzancku, w tajemnicy przed dyrektorem DPS-u.

Michał Janczura przyznał w rozmowie z Łukaszem Kijkiem, że Adam nie jest jedyną osobą uwięzioną w systemie. - To są tysiące ludzi, ubezwłasnowolnionych, niektórzy mają 45, 70 lat. To są ludzie zamknięci w instytucjach. Przede wszystkim Adam nie potrzebuje zamknięcia. On po prostu potrzebuje trochę miłości, której nigdy nie miał. Która jest mu odmawiana - mówił Janczura. Jego zdaniem, sprawa 20-latka jest prowadzona tak, jakby ktoś chciał się pozbyć problemu.

- Będziemy przyglądać się tej sprawie, mówimy o Adamie od jesieni ubiegłego roku. Na razie nic się nie dzieje. A tak być nie może - podkreślił dziennikarz TOK FM.

"Siedem okaleczeń" to historia 20-letniego Adama, osoby interseksualnej, której błędnie wybrano płeć. Ubezwłasnowolnionej, pozbawionej bliskich i skazanej przez system na dożywocie - tak można traktować odebranie Adamowi wszelkich praw i umieszczenie go w DPS-ie. Z placówki we Wrocławiu uciekł. W nowej, oddalonej o 500 km, nawet nie próbuje. W ośrodku doznał znęcania i przemocy ze strony opiekunów.

