Pogoda na dziś - środa 22 czerwca. Pogodnie i ciepło. Gdzieniegdzie przelotnie popada deszcz

Pierwszy dzień kalendarzowego lata, czyli środę 22 czerwca, przywitamy słoneczną pogodą. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Możliwe burze z wiatrem umiarkowanym i porywistym.

Pogoda na dziś - środa 22 czerwca. Temperatura powietrza od 20 do 27 stopni Celsjusza

W środę 22 czerwca maksymalna temperatura powietrza w całej Polsce wyniesie od 20 do 27 stopni Celsjusza, co oznacza, że będzie nieco cieplej niż we wtorek. Najchłodniej będzie w Białymstoku, gdzie na termometrach zobaczymy 20 st. C.

23 stopnie w Kielcach i Lublinie, natomiast 24 st. C w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu i Warszawie. Z kolei 25 stopni Celsjusza mogą spodziewać się mieszkańcy Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Krakowa, Olsztyna, Opola, Suwałk i Szczecina. Najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze - 27 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - środa 22 czerwca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - środa 22 czerwca. Na północy i zachodzie przelotnie popada

W środę odpoczniemy od burz, które w ciągu ostatnich dni przetoczyły się przez Polskę. "Przeważająca część kraju znajdzie się w zasięgu obszaru nieco podwyższonego ciśnienia, który rozbuduje się nad centralną Europą. Jedynie krańce wschodnie pozostaną na skraju niżu znad zachodniej Rosji, a po południu na północy i zachodzie zaznaczy się górna zatoka niżowa" - piszą synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na północy i zachodzie punktowo przelotnie popada deszcz, silniejsze konwencje jednak się nie rozwiną.

