Pogoda długoterminowa. Lipiec 2022 najbardziej upalny od lat. Nie zabraknie też burz

W lipcu możemy spodziewać się licznych burz, jednak to nie one najbardziej uprzykrzą nam życie. Meteorolodzy zapowiadają upały, jakich w pierwszej połowie wakacji nie doświadczyliśmy. Najgoręcej, zgodnie z prognozą długoterminową, będzie na południu i w centrum Polski.

Pogoda długoterminowa na lipiec. Temperatury ponad normę

Według IMGW w całym kraju w lipcu występować będą temperatury wyższe od wieloletniej normy.

"Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej" - zapowiada IMGW, jednak warto pamiętać, że ta prognoza ma charakter orientacyjny - na razie trudno precyzyjnie przewidzieć lipcową aurę.

Także z amerykańskiego modelu CFS wynika, że w lipcu pogoda będzie dawać nam w kość. Dynamiczne zmiany - od nieznośnych upałów po burze - mogą być bardzo obciążające dla naszych organizmów. Polska będzie pozostawać pod wpływem wyżów ze wschodu oraz niżów z zachodu i południa Europy, jak wynika z danych CFS zaprezentowanych przez portal fanipogody.pl

Gorących, a właściwie upalnych dni, ma być znacznie więcej niż w czerwcu. Dodatkowo sytuację będzie pogarszać wilgotne powietrze. Ochłodzenie może się pojawiać, kiedy do Polski napłynie powietrze polarnomorskie z północnego Atlantyku. Jeśli chodzi o opady - to najtrudniejszy element do przewidzenia z takim wyprzedzeniem, jednak na podstawie dostępnych materiałów już można stwierdzić, że mogą nas czekać ulewy z opadami powyżej normy.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

