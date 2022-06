Pogoda. Burze niemal w całej Polsce. IMGW wydał alerty dla niektórych regionów

"W dzień pochmurno oraz przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju burze z sumą opadu do 15-25 mm. Temperatura od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, w burzach do 70 km/h, północno-zachodni" - zapowiadali na Twitterze synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek rano.

Pogoda. Burze niemal w całej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku regionów

"Dziś burze możliwe są niemal w całym kraju. Na ogół będą one rozproszone, a zjawiska im towarzyszące nie będą intensywne. Największa szansa na rozwój groźniejszych burz dotyczy wschodu kraju od Mazur i Podlasia po wschodnie Mazowsze i Lubelszczyznę" - czytamy w kolejnym wpisie instytutu.

Choć burze we wtorek prognozowane są praktycznie w całej Polsce, zjawiska meteorologiczne będą najintensywniejsze na wschodzie i to właśnie dla wschodnich regionów obowiązywać będą alerty IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla województw:

warmińsko-mazurskiego (powiaty: gołdapski i olecki),

podlaskiego (powiaty: suwalski, Suwałki i sejneński).

Pogoda na dziś - wtorek 21 czerwca. Chłodniej, zachmurzenie i burze

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków w wymienionych regionach spadnie 25 mm do 35 mm opadów. Będą im towarzyszyć porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Ponadto IMGW wydał też alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Te obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskiego (powiaty: szczycieński, piski, mrągowski, kętrzyński, giżycki, węgorzewski, ełcki),

podlaskiego (oprócz powiatów, dla których obowiązują alerty przed silnym deszczem z burzami,

mazowieckiego (wschodnie powiaty),

lubelskiego,

podkarpackiego (powiaty: stalowowolski, niżański, leżajski, przeworski, jarosławski i lubaczowski).

Prognozuje się burze z opadami deszczu od 10 do 15 mm. Miejscami spadnie grad. Wyładowaniom i opadom towarzyszyć będą porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Wszystkie alerty będą ważne do godz. 19

