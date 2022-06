Zmiany zapowiedziane przez szefa resortu zdrowia będą dotyczyć m.in. zakresu badań diagnostycznych, zmian w sposobie finansowania programów profilaktycznych czy reformy Podstawowej Opieki Zdrowotnej wykonywanej przez pielęgniarki.

Adam Niedzielski zapowiada zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

- Zarówno pacjenci, jak i lekarze oczekują szerszego pakietu badań. Dlatego od 1 lipca poszerzamy zakres badań diagnostycznych - zapowiedział Niedzielski. Głównym założeniem reformy ma być skrócenie czasu oczekiwana na postawienie diagnozy.

- Byliśmy przekonani, że musi być spełnionych kilka postulatów: zarówno pacjenci, jak i lekarze oczekują od POZ większego zakresu badań diagnostycznych. To było założenie fundamentalne - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski, wyjaśniając założenia reformy.

- Myśląc o całej piramidzie świadczeń, która w systemie opieki zdrowotnej jest realizowana, chcieliśmy, żeby jak największy zakres świadczeń był realizowany na poziomie POZ - dodał.

Zmiany w finansowaniu programów profilaktycznych. Niedzielski: Będziemy płacić za efekty

Minister zdrowia w kolejnym punkcie przedstawił zmiany dotyczące finansowania programów profilaktycznych - Będziemy płacić za efekty. W programie profilaktyki chorób układu krążenia zwiększamy przedział wiekowy pacjentów - mówił szef resortu.

Szef resortu zapowiedział przesunięcie finansowania z ryczałtowego do opłat za wykonanie konkretnej usługi. - Pozostaje stawka kapitacyjna, ale kolejne elementy, które będą dochodziły, będą już finansowane zgodnie z zasadą fee for service. Na poziomie profilaktyki pojawią się nowe płatności. Mają one charakter premii za to, że określony procent populacji został przebadany - wyjaśnił minister.

Adam Niedzielski dodał, że każdy lekarz POZ będzie miał odrębny budżet na badania - Te nowe płatności pojawiają się też na poziomie profilaktyki. Będziemy starali się premiować placówki, które będą najbardziej aktywne w promowaniu profilaktyki - mówił na konferencji prasowej.

Szef MS stwierdził również, że przewlekle chorzy pacjenci powinni być w największym stopniu prowadzeni na poziomie opieki zdrowotnej, a nie tylko przekazywani do specjalistów. - Będzie można wprowadzić konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą ws. danego pacjenta. To będzie usprawniało cały proces i powodowało, że pacjent nie będzie musiał krążyć po cały systemie - zapewnił Niedzielski.

Minister Zdrowia: Wprowadzamy koordynację całego procesu leczenia

To niejedyne zmiany, jakie zapowiedział minister zdrowia. Podczas poniedziałkowej konferencji poinformował o tym, od października POZ czekają zmiany związane z opieką koordynowaną. - Wprowadzamy koordynację całego procesu leczenia. W opiece koordynowanej będzie znacznie większa pula badań. Na poziomie podstawowym ma być rozwiązanych jak najwięcej problemów - mówił.

Szef resortu zapowiedział, że zgodnie z założeniami reformy świadczenia pielęgniarskie będą rozliczane zadaniowo.