Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poleca, by wracając z wydarzenia korzystać z komunikacji miejskiej. W związku z koncertem mogą wystąpić liczne utrudnienia w ruchu.

Warszawa. Utrudnienia w ruchu w związku z koncertem Guns N' Roses

Guns N' Roses zagra w poniedziałek o 19.30 na stadionie PGE Narodowy. Od godziny 16:00 do 20:00 obszar Saskiej Kępy zostanie wyłączony z ruchu indywidualnego. Poruszać się na tym obszarze będą mogły tylko osoby posiadające identyfikatory SK, pojazdy ZTM, taksówki oraz właściciele pojazdów jednośladowych. Autobusy mają poruszać się swoimi podstawowymi trasami.

"Przed koncertem, od godz. 16.00, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni (Kijowska). Ulicą Targową będą kursowały także linie 135, a 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką. Natomiast autobusy E-1 zostaną skierowane na trasę przebiegającą ulicami: most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Tamka - most Świętokrzyski" - informuje ZTM.



Koncert Guns N' Roses w Warszawie. Jak wrócić z wydarzenia? ZTM radzi

Po koncercie policja może natomiast podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. de Gaulle’a, a rondem Waszyngtona. W takim przypadku tramwaje i autobusy będą kursować trasami objazdowymi:

"7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, a linie 9 i 24 zostaną podzielone na dwie części. Po stronie śródmiejskiej skończą przy pl. S. Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej na pętli Ratuszowa-Zoo. Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim, natomiast 146 i 147 będą kursowały al. Zieleniecką. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: PL. ZAWISZY - Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Trasa Łazienkowska - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - al. J. Waszyngtona - WIATRACZNA" - podaje ZTM.



Po wydarzeniu zostaną uruchomione także dodatkowe kursy autobusów linii 509, a także linii tramwajowych 3 i 26 oraz 9 na zmienionej trasie Gocławek - Ratuszowa-Zoo.

