Wizytę europejskich liderów do Kijowa utrudniła awaria w Polsce. Nieoficjalnie: Sprawę badają służby

Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, w pociągu relacji Przemyśl - Odessa złamał się pantograf i zerwał przewody sieci energetycznej. Wydarzyło się to około 18, czyli trzy godziny przed planowanym przejazdem specjalnego pociągu z europejskimi liderami.

"Kolejowy szlak został zablokowany. Na miejsce wysłano ekipy remontowe. Pojawiła się też policja. Naprawa trwała do godziny 22:00. To sprawiło, że delegacja zachodnich przywódców nie mogła ruszyć w podróż salonką z Przemyśla" - podkreśla RMF FM. Ze względu na problemy politycy zostali przewiezieni w kolumnach samochodów na granicę, a następnie do Lwowa. Dopiero z ukraińskiego miasta ruszyli specjalnym pociągiem do Kijowa.

Według nieoficjalnych informacji sprawę badają polskie służby specjalne. Na razie nie ma podstaw, aby traktować to zdarzenie jako sabotaż.

Szef MSZ Litwy: Aby odblokować porty czarnomorskie, trzeba dozbroić Ukrainę

Europejscy politycy z wizytą w Ukrainie

Zachodni politycy spotkali się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Niemieckie media zauważają, że Scholz nie poinformował o żadnych nowych dostawach broni dla Ukrainy. Z kolei Macron krytykowany był przez opozycję za to, że jego wyjazd miał wyłącznie wyborcze motywy.

Dzień po tej wizycie do Kijowa udał się Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii. - Moja dzisiejsza wizyta, w samym środku tej wojny, to jasna i czytelna wiadomość dla Ukrainy: Wielka Brytania jest z wami i będzie z wami, aż ostatecznie zwyciężycie - zapewnił szef brytyjskiego rządu.

