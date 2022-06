Do Zakopanego w ostatni weekend (18-19 czerwca) przybyły tłumy turystów. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać kolejkę do kolejki na Kasprowy Wierch.

Zakopane. Tłumy w kolejce do kolejki na Kasprowy Wierch

W czerwcowe piątki i soboty kolejka na Kasprowy Wierch kursuje co 10 minut od godz. 7:00 do 21:00 (ostatni wyjazd jest o godz. 19:00). W mediach pojawiły się nagrania sobotniej kolejki turystów ciągnącej się do stacji Kuźnice. Na filmach widać setki osób stojących do kasy, by kupić bilety na przejazd kolejką.

Warto pamiętać, że wejściówki można kupić także online, oszczędzając sporo czasu. Ceny biletów zaczynają się od 65 zł. Aktualny widok na stację oraz szczyt można śledzić na kamerkach udostępnionych na stronie Polskich Kolei Linowych (PKL). Jak widać, w poniedziałek koło godz. 11:00 przed kasą na nowo wije się sznur turystów.

Kolejka na Kasprowy Wierch. Wagoniki na szczyt kursują od ponad 80 lat

"To niezapomniana podróż w wysokie góry, dostępna dla każdego, bez względu na kondycję i siły! Kolej kursuje tu od ponad 80 lat, a widoki z lotu ptaka wciąż zachwycają kolejne pokolenia turystów. Latem na szczycie można pospacerować po szlakach, zejść do schroniska, obejrzeć niezapomniane panoramy z pomocą lunet na tarasie widokowym i przekąsić coś w najwyżej położonej w Polsce restauracji" - czytamy w opisie atrakcji na stronie PKL.



W jednym wagoniku na Kasprowy Wierch może zmieścić się od 30 do 60 osób. Podróż na szczyt trwa zaledwie kilkanaście minut - trasa wynosi bowiem tylko 4,3 km. Wagonik pokonuje ją jednak w dwóch odcinkach - turyści przesiadają się na Myślenickich Turniach. Na stacji górnej, która znajduje się 25 m poniżej szczytu Kasprowego, zlokalizowane są restauracja i sklepik oraz obserwatorium meteorologiczne. Jak podają PKL to najwyżej położone budynki w naszym kraju.