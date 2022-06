Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 14 województw. Na tym obszarze prognozowane są burze z gradem, a w niektórych regionach dodatkowo obowiązują alerty dotyczące upału.

Pogoda na poniedziałek 20 czerwca. IMGW ostrzega przed burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydane zostały dla województwa podlaskiego oraz przeważającej części województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Alerty te obowiązują także w północnej części Mazowsza i Wielkopolski.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią w godzinach popołudniowych i wieczornych" - czytamy w komunikacie synoptyków IMGW.

Alerty drugiego stopnia dotyczące burz obowiązują także w południowych powiatach województwa mazowieckiego i wielkopolskiego oraz w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Na tym obszarze pojawią się burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu (do 35 mm) oraz wiatr w porywach do 100 kilometrów na godzinę. Zjawiska te wystąpią po południu i wieczorem. Jak informuje TVN Meteo, lokalnie możliwe są także szkwały i trąby powietrzne.

Radar burz portalu Windy.com pokazuje, że pierwsze wyładowania w poniedziałek o 8:30 pojawiają się na zachodnich krańcach naszego kraju.

Kolejny upalny dzień w południowej i centralnej Polsce

Ponadto IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Zostały one wydane dla województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz południowych powiatów Podlasia, Mazowsza i Wielkopolski. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 stopni do nawet 33 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 16-19 stopni. Ostrzeżenia te mają obowiązywać do godziny 17-18.

Inaczej będzie wyglądała temperatura na północy kraju. W północnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego oraz na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim termometry pokażą od maksymalnie 16 do 21 stopni.

Przegrzanie organizmu może mieć bardzo poważne skutki. Jakie są objawy?