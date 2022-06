Upały w Polsce. O włos od rekordu temperatury w dwóch miastach. IMGW ostrzega przed burzami

IMGW podał, że najwyższą zanotowaną w niedzielę temperaturą było 37,8 st. C. w Słubicach (woj. lubuskie) oraz w Krzyżu (woj. wielkopolskie). Do rekordu czerwca wynoszącego 38,3 st. C., zmierzonego w Radzyniu 26 kwietnia 2019 roku zabrakło pół stopnia.

5 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl