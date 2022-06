Pogoda na dziś - poniedziałek 20 czerwca. Gwałtowne burze w całej Polsce. Ostrzeżenia IMGW

Poniedziałek 20 czerwca będzie bardzo dynamicznym dniem pod względem pogody. Temperatura powietrza nad morzem i na zachodzie spadnie nawet do zaledwie 16 stopni Celsjusza, podczas gdy na południu nadal towarzyszyć nam będzie upał powyżej 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek 20 czerwca. Temperatura powietrza w Polsce od 16 do 35 st. C

Najchłodniej będzie w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Szczecinie - tam tylko 16 stopni Celsjusza, natomiast 17 stopni będzie w Gorzowie Wielkopolskim. 20 stopni w Bydgoszczy u Zielonej Górze, 22 w Toruniu, a 26 w Białymstoku.

W pozostałych regionach upalnie - 30 stopni Celsjusza w Opolu, 31 w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a 32 w Kielcach. Najcieplej, bo aż 35 stopni możemy zobaczyć na termometrach w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

Pogoda na dziś - poniedziałek 20 czerwca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

"Trzeba włączyć zdrowy rozsądek". Lekarz przestrzega przed upałami

Pogoda na dziś - poniedziałek 20 czerwca. Burze niemal w całej Polsce

W poniedziałek burze zaznaczą się niemal w całej Polsce. Nie zagrzmi jedynie na południowym wschodzie kraju. W pasie od Podlasia po Dolny Śląsk zjawiska atmosferyczne mogą być gwałtowne. Opady od 20 do 30 mm, na południu miejscami do 40 mm. Wiatr powieje z prędkością do 65 kilometrów na godzinę, w regionach południowych punktowo może rozpędzić się nawet do 100 km/h. Gdzieniegdzie spadnie też duży grad do 3-5 centymetrów - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW prognozuje ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i burzami z gradem dla całej Polski. Na południu i wschodzie również alerty drugiego stopnia przed upałem. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w całym kraju.

