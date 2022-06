Kraków. Skoczył do wody i nie wypłynął. Akcja poszukiwawcza na Zakrzówku zakończona

Do zdarzenia doszło w sobotę 18 czerwca po południu na krakowskim Zakrzówku (woj. małopolskie). Policja otrzymała zgłoszenie o tym, że ktoś skoczył do wody i nie wypłynął na jej powierzchnię - poinformował portal Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie. Na miejscu oprócz mundurowych pojawili się strażacy i pogotowie ratunkowe.

REKLAMA

Kraków. Akcja poszukiwawcza na Zakrzówku. Brak śladów

Straż oraz policję powiadomiły osoby wypoczywające na terenie kamieniołomu Zakrzówek. Według świadków ktoś skoczył z półki skalnej około godz. 16.

- Na miejsce zadysponowano zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z grupą nurków oraz nasz patrol z łódką, który przeczesuje teren. Na ten moment nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do utonięcia - przekazał "Gazecie Krakowskiej" mł. asp. Bartosz Izdebski, oficer prasowy małopolskiej policji w Krakowie.

Mimo długich poszukiwań nie przyniosły one żadnych skutków - nikogo nie udało się odnaleźć. Służby zdecydowały o zakończeniu akcji.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo W Wiśle brakuje wody. Niski poziom rzeki w Warszawie

Tragiczna seria zdarzeń

Nie wiadomo, czy zgłoszenie to fałszywy alarm, ale w ostatnim czasie doszło na Zakrzówku do tragicznej serii zdarzeń. Jak informuje Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie na Facebooku, we wtorek 14 czerwca wieczorem miał tam miejsce kolejny wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna w średnim wieku spadł ze skarpy na półkę skalną. W maju natomiast ze skał spadła tam para młodych ludzi. 20-letnia kobieta zmarła, 22-letni mężczyzna przeżył.

Kraków. Chłopcy skakali z 10 metrów do zalewu Zakrzówek. 14-latek utonął

Zalew to teren budowy

Zalew Zakrzówek to sztuczny zbiornik wodny, który powstał po zalaniu starego kamieniołomu wapienia. Jednak kąpiel w nim jest zabroniona z powodu ryzyka utonięć.

- To jest teren budowy. Jest oznakowany i ogrodzony. Apelujemy, aby przestać tam wchodzić, ponieważ jest to teren niebezpieczny. Chodzi nie tylko o to, że to teren budowy, ale i o to, że jest to teren w ogóle niebezpieczny ze względu na ukształtowanie - kiedyś był tu kamieniołom, są tu wysokie półki skalne, woda - tłumaczy RMF FM Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Mikolaszek poinformowała także, że ogrodzenie budowy jest "notorycznie" niszczone. - Ludzie dopuszczają się zachowań, które byłyby nieakceptowalne, nawet gdyby park był otwarty - podkreśliła. - Rozumiemy, że jest bardzo duża presja na otwarcie tego terenu - mówiła. Jak dodała, ZZM liczy na to, że w wakacje przyszłego roku park w całości zostanie oddany do użytkowania.

Duża różnica temperatury. Do 37 st. na południu. Możliwe gwałtowne burze

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.