Dziennikarze Wirtualnej Polski w poniedziałek opisali koszmar podopiecznych DPS w Jordanowie. Z ich ustaleń wynika, że opiekunki znęcały się nad osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. W sprawie trwa śledztwo. Zarzuty postawiono dwóm osobom - m.in. siostrze Bronisławie, dyrektorce ośrodka.

REKLAMA

W reakcji na doniesienia dziennikarzy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zleciło przeprowadzenie pilnych kontroli we wszystkich Domach Pomocy Społecznej w Polsce. - Poczekajmy na wyniki kontroli, kiedy one już będą, to konkretne działania będą podjęte przez wojewodę małopolskiego, który tę sytuację cały czas koordynuje. Przede wszystkim, co jest ważne, dzisiaj zabezpieczone jest bezpieczeństwo mieszkańców tego DPS-u - stwierdziła minister Marlena Maląg, komentując szokujące doniesienia z DPS w Jordanowie.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Jak informowaliśmy w czwartek Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie będzie miał nowego prowadzącego. Siostry, które zajmowały się placówką, zgodziły się, aby zajmował się nią powiat suski.

Kurator Barbara Nowak o dramacie w DPS w Jordanowie: Zbyt łatwo feruje się wyroki

Na temat dramatu w Jordanowie odniosła się na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. "Zbyt łatwo feruje się wyroki jeszcze przed uzyskaniem pełnej wiedzy o faktach. To ja celem uzupełnienia informacji o DPS w Jordanowie" - napisała. Kontrowersyjna kurator stwierdziła, że uczniowie z DPS w szkole "nie wykazywali lęku, czy negatywnych emocji". "Dzieci o specjalnych potrzebach z DPS nie potrafią zakłamywać emocji" - dodała.

Mateusz Morawiecki odpowiada na słowa Barbary Nowak. Mówi o "niewłaściwym komentowaniu"

Podczas sobotniej konferencji prasowej do słów małopolskiej kurator odniósł się premier Mateusz Morawiecki. - Każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do niewłaściwego komentowania, niewłaściwego podejścia do tego tematu, mam tylko jedno do powiedzenia. Musimy w stu procentach stać zawsze po stronie słabszych, po stronie ofiar - mówił szef rządu.

Zobacz wideo Premier zarabia na inflacji? Kidawa- Błońska: Nie możemy się dowiedzieć, jak wyglądało zeznanie majątkowe premiera

Premier dodał, że wobec "tych, którzy potraktowali najsłabsze osoby w niewłaściwy sposób" wyciągnięte zostaną konsekwencje karne.