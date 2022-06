Jezioro Tałty. Osiem osób wpadło do wody. Trwają poszukiwania ośmioletniego dziecka

Jak informuje w rozmowie z TVN24 Paulina Karo z policji w Mrągowie, do zdarzenia doszło przed godz. 14 na jeziorze Tałty. Łódź, którą płynęło osiem osób, zaczęła nabierać wody przez jedną z burt. W efekcie wszyscy pasażerowie wpadli do jeziora. Według informacji policjantki siedem osób podjęto z wody. Jedna jest wciąż poszukiwana. To ośmioletnie dziecko.

Obecnie trwa akcja ratunkowa. Jak donosi TVN24, płetwonurek zszedł pod wodę, poszukując zaginionego dziecka. W akcji uczestniczą również ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek żeglarzy na jeziorze Bełdany na Mazurach

W sobotę doszło również do innego wypadku na jednym z polskich jezior. Dwie osoby zostały ranne w wyniku zdarzenia na jeziorze Bełdany na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Po tym jak motorówka uderzyła w żaglówkę, poszkodowani trafili do szpitala.

Jak poinformował dyżurny ratownik Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Mariusz Raubo, warunki do żeglowania są dziś dobre. Wieje lekki wiatr z siłą około dwóch, trzech stopni w skali Beauforta, niebo jest lekko zachmurzone, ale nie pada. Synoptycy nie wydali na dziś żadnych ostrzeżeń pogodowych, ale ratownicy radzą spoglądać na maszty ostrzegania, których jest 18 na szlaku Wielkich Jezior.

Długi weekend na Mazurach spędza bardzo wielu żeglarzy. Nad ich bezpieczeństwem, na Szlaku Wielkich Jezior przez całą dobę czuwa pięć wodnych karetek. Mogą udzielać pomocy na wodzie, a w razie konieczności, transportują pacjenta do brzegu i tam przejmują go inni ratownicy.

Wodne karetki stacjonują na jeziorach w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Harszu i Iławie. Będą tam do końca września. W sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia czy życia można je wezwać, dzwoniąc pod numery alarmowe 112 lub 999. Bezpieczeństwa na wodzie pilnują też policjanci, którzy dysponują odpowiednim sprzętem.