Sobota (18 czerwca) będzie pogodna i słoneczna. Słabe opady deszczu mogą pojawić się jedynie na krańcach wschodnich. Z zachodu Europy będzie napływać do nas bardzo ciepłe, zwrotnikowe powietrze, które spowoduje znaczny wzrost temperatury do 24-26 stopni C. nad morzem i na wschodzie kraju oraz do 30 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Porywisty wiatr możliwy tylko nad Bałtykiem - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę lepiej unikaj słońca. Wysoki indeks UV w prawie całej Polsce

Pogoda na niedzielę 19 czerwca. "Najgorętszy dzień od początku roku". Nawet 36 stopni

Jak zapowiedział prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski, niedziela (19 czerwca) będzie najgorętszym dniem od początku 2022 r. IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna w centrum może sięgnąć do 28 stopni, a na południowym zachodzie nawet 36 stopni.

Już od rana w północnej Polsce da o sobie znać front atmosferyczny z deszczem i burzami, który powoli będzie przemieszczał się na południe. Przez to na Wybrzeżu będzie sporo chłodniej niż w pozostałych regionach - zaledwie 16-17 stopni. Strefa opadów deszczu i burz po południu i wieczorem obejmie obszar od Warmii przez Kujawy po Wielkopolskę i Ziemię Lubuską. Burzom mogą towarzyszyć także opady gradu i porywisty wiatr.

Afrykańskie upały w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia. Nawet 36 st. C

Upały dają się we znaki w całej Polsce. A kiedy będzie ochłodzenie?

Kiedy odpoczniemy od upałów? Według prognozy Instytutu ochłodzenie ma przyjść już w poniedziałek: 17-19 stopni pokażą termometry na północy oraz 20-23 stopnie w centrum, na południu i na zachodzie. Nadal gorąco może być jednak w Polsce południowo-wschodniej, dla której prognozowane jest od 24 do 29 stopni.

Upały w niedzielę. RCB wydało ostrzeżenie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie w związku z upałem. Apeluje o zachowanie ostrożności. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, unikać wysiłku fizycznego, pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy i lekkie przewiewne ubrania, stosować kremy z filtrami. Nie należy też pić alkoholu, bo odwadnia organizm. RCB zaleca, aby w ciągu dnia w mieszkaniu mieć pozamykane i zasłonięte okna. Przypomina też, aby pod żadnym pozorem, nawet na chwilę, nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie.



