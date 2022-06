Już nie tylko "fur Deutschland" króluje w "Wiadomościach" TVP. Cytat powtórzony 129 razy

Po powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki "Wiadomości" TVP wielokrotnie wykorzystywały wyjęty z kontekstu fragment nagrania, na którym polityk wypowiada słowa "fur Deutschland", co oznacza "dla Niemiec". Jak tłumaczyliśmy w Gazeta.pl w czerwcu ubiegłego roku, słowa te padły podczas przemówienia Tuska w styczniu 2021 r.

Były one skierowane (online) do delegatów Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) - partii rządzącej w Niemczech, która miała wyłonić nowego przewodniczącego. Tusk wypowiadał się wówczas na temat rządów niemieckiej partii i dziękował za postawę w czasie epidemii koronawirusa. - Wasze rządy były błogosławieństwem nie tylko dla Niemiec [für Deutschland - red.], lecz dla całej Europy - mówił wówczas Tusk. Jak się okazuje, w państwowej telewizji równie dużą "popularność" ma też inny cytat - tym razem Jana Vincenta-Rostowskiego, ministra finansów w rządzie Donalda Tuska.

KRRiT upomina TVP po materiałach o Donaldzie Tusku i "für Deutschland"

"Wiadomości" TVP cytują Jana Vincenta-Rostowskiego. 129 razy

Użytkownik konta o nazwie FlaSh na Twitterze, który zajmuje się wyłapywaniem schematów w programach TVP, w połowie marca przekazywał, że "fur Deutschland" można było usłyszeć w "Wiadomościach" aż 128 razy. Niedawno wskazał, że 6 czerwca telewizja przebiła ten wynik poprzez przytoczenie wypowiedzi Rostowskiego po raz 129.

Chodzi o wypowiedź z 2015 roku. Ówczesny minister finansów podczas wieczoru wyborczego mówił, że "pieniędzy na obietnice, które składa PiS, nie ma i nie będzie ich w ciągu czterech następnych lat". TVP wykorzystywało ten fragment, by skrytykować rząd PO-PSL i jednocześnie pochwalić PiS za programy socjalne, na których czele stoi 500 plus.

TVP. Piotr Borys z PO pokazał na żywo kartkę "PiS = drożyzna". I zniknął

Do wpisu użytkownika odniósł się sam Rostowski. Jak stwierdził, jest to "bardzo nieroztropne" ze strony TVP, by cytować jego słowa w momencie, "kiedy sami mówią, że 'piniendzy nie ma'!". "Polacy widzą jak były one trafne za każdym razem kiedy idą do sklepu albo płacą za prąd, gaz czy ogrzewanie. Panie Jacku Kurski - dziękuję za reklamę!" - dodał.

