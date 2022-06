W sobotę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. W tych rejonach kraju wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim również pojawią się umiarkowane opady deszczu na początku dnia. W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie będzie większe, jednak bez opadów deszczu - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Pogoda na dziś - sobota 18 czerwca. W przeważającej części kraju będzie bardzo słonecznie

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim będzie więcej słońca, wiatr będzie słaby. Podobnie będzie w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim - tam również będzie bardzo słonecznie, niebo będzie bezchmurne. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Dniem pełnym słońca mogą cieszyć się również mieszkańcy województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego - przekazują synoptycy z IMGW.

Pogoda na dziś - sobota 18 czerwca. Temperatura może przekroczyć 30 st. C

Najcieplej będzie w Poznaniu, Zielonej Górze, Bydgoszczy i we Wrocławiu, tam temperatura może przekroczyć 30 st. C. Nieco chłodniej będzie w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie czy Katowicach - tam temperatura wyniesie ok 25 st. C. Najniższe temperatury są spodziewane w Białymstoku i Lublinie - słupki rtęci wskażą tam nieco powyżej 20 st. C - przekazują synoptycy.

