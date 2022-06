Długi weekend w Polsce będzie bardzo ciepły. Kolejne, zaktualizowane już mapy pogodowe potwierdzają zapowiedzi synoptyków, którzy od kilku dni ostrzegają przed zbliżającym się upałem. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W piątek 17 czerwca temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 21 stopni na wschodzie do 24 stopni na zachodzie i południu Polski. Dzień będzie bardzo słoneczny, a niewielkie chmury pojawią się w drugiej części dnia w południowych województwach. Lokalnie pojawi się deszcz, a w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim mogą wystąpić burze. IMGW nie przewiduje jednak żadnych ostrzeżeń.

Pogoda na dziś - piątek 17 czerwca. Burze na północnym wschodzie

Pogoda na sobotę 18 czerwca. IMGW może wydać pierwsze ostrzeżenia przed upałami

Inna sytuacja spodziewana jest w sobotę, kiedy to IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed upałami dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. W tych regionach temperatura sięgnie 30 stopni. W Poznaniu, Lesznie czy Zielonej Górze ma być do 33 stopni. Upał utrzyma się w tych miejscowościach do późnych godzin nocnych. Dopiero przed północą termometry zaczną pokazywać do 24 stopni. Niewielkie opady pojawią się tego dnia jedynie w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Pogoda na niedzielę 19 czerwca. Temperatura do 36 stopni i alerty dotyczące burz

W niedzielę 19 czerwca temperatura będzie jeszcze wyższa. Gorące masy powietrza tego dnia dostaną się już do wszystkich krańców Polski. W całym kraju temperatura sięgnie 30 stopni. Największy upał ma pojawić się w województwach wielkopolskim i lubuskim, gdzie ma być do nawet 36 stopni w ciągu dnia. W województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim zapowiadanych jest 35 stopni, a w województwie pomorskim prognozowane są 34 stopnie. W pozostałych regionach będzie od 30 do 33 stopni.

Synoptycy z IMGW przedstawili już prognozę zagrożeń na ten dzień. Wynika z niej, że w wielu regionach mogą pojawić się burze z gradem. Alerty pierwszego stopnia mogą objąć województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, łódzkie, opolskie i dolnośląskie. W poniedziałek 20 czerwca burze mogą pojawiać się jeszcze w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Bomba ciepła i upał dotrze z Hiszpanii do Polski. Będzie ponad 35 stopni

Kiedy skończy się upał w Polsce?

Jak się okazuje, upał będzie raczej krótkotrwały. Na mapach pogodowych widać, że już od niedzieli wieczorem gorące, zwrotnikowe powietrze zostanie wypchnięte na południowy wschód kraju. Tam temperatury wyniosą od maksymalnie 27 do 30 stopni. W następnych dniach termometry mogą pokazywać do 28 stopni, ale granica upału nie powinna być przekroczona aż do końca tygodnia.

Jak podaje serwis fanipogody.pl, powodem może być to, że w poniedziałek nad Polską pojawi się front atmosferyczny, który poza niewielkim spadkiem temperatur przyniesie ze sobą także gwałtowne burze.