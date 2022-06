PAP: Sąd zwolnił Ryszarda Boguckiego, skazanego za zabójstwo "Pershinga". Wyrok zaskarżyła prokuratura

Jak dowiedziała się PAP, prokuratura Okręgowa w Częstochowie zaskarżyła postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z 6 czerwca, którym Sąd zwolnił Ryszarda Boguckiego z odbycia reszty kary. Wobec skazanego zastosowano karę 25 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że zdaniem Sądu "skazany odbył już karę w takim wymiarze, że dalsze oddziaływanie resocjalizacyjne nie rokuje większych postępów".

Sąd dokonał okoliczności dotyczących procesu resocjalizacji, co pozwoliło stwierdzić, że u skazanego ukształtowały się "właściwe postawy wobec obowiązku przestrzegania porządku prawnego". Te wnioski wystarczyły, by podjąć decyzję, według której można było zwolnić Boguckiego z niewykonania pozostałej do odbycia części kary.

Prokuratura zaskarża postanowienie sądu

PAP podaje, że decyzję tę negatywnie zaopiniowali natomiast Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach i prokurator z uwagi na negatywną prognozę kryminologiczno–społeczną. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zaskarżyła postanowienie Sądu. Jak argumentował prokurator, Bogucki bowiem nie przyznał się do popełnienia przestępstw i nie wyraził skruchy.

Najpoważniejszym z tych przestępstw było zabójstwo, którego dopuścił się z użyciem broni palnej na Andrzeju Kolikowskim ps. "Pershing". Kolikowski był polskim gangsterem, który zajął się m.in. hazardem - stworzył w latach 80. XX w. w Warszawie własny dom gry. Jednocześnie prowadził tzw. grupę ożarowską, która zasłynęła z wymuszania haraczy, a następnie stała się częścią gangu pruszkowskiego.

"Pershing" został zamordowany w niedzielę 5 grudnia 1999 roku w Zakopanem. Na parkingu Hotelu Kasprowy oddało do niego strzały dwóch zamaskowanych mężczyzn. Zgodnie z zeznaniami świadka koronnego i uczestnika zabójstwa Adama K., ps. "Dziadek" oraz innymi relacjami i dowodami, do Kolikowskiego strzelał Ryszard Bogucki - gangster i oszust.

Bogucki chce 22,5 mln zł odszkodowania od państwa. Jest oświadczenie jego obrońców

Bogucki za zabójstwo "Pershinga" został skazany w 2003 r. na karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten stał się prawomocny w 2004 r. W 2009 r. śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. "Słowikowi" - przestępcy i jednemu z przywódców gangu pruszkowskiego i gangsterowi Ryszardowi Boguckiemu, zarzucając im m.in. nakłanianie do tego mordu.

W lutym 2010 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Papały w 1998 r.. Wtedy na ławie oskarżonych ponownie zasiedli Andrzej Zieliński, ps. "Słowik" i Ryszard Bogucki. 31 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił podejrzanych z zarzutów w tej sprawie.

Bogucki w 2013 r. wystąpił o zadośćuczynienie w wysokości 9 milionów złotych argumentując niesłusznym aresztowaniem przez okres dziewięciu lat. Początkowo Sąd Okręgowy w Warszawie 2 lutego 2017 r. przyznał mu zadośćuczynienie w wysokości 264 tys. złotych, jednak 5 lipca 2017 sąd apelacyjny obniżył ostatecznie tę kwotę do 30 tys. zł.