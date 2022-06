Wrocław. Przez 20 lat uciekał przed karą. Pojmali go łowcy głów. "Stosował techniki kamuflażu"

Mężczyzna poszukiwany od 20 lat wreszcie trafi za kratki. 43-latek przez niemal połowę swojego życia skutecznie umykał wymiarowi sprawiedliwości. Wreszcie pojmali go łowcy głów z Wrocławia. Teraz odsiedzi trzy lata w więzieniu, jak poinformowała policja.

Zobacz wideo Wrocław. Mężczyzna przez 20 lat uciekał przed karą. Pojmali go łowcy głów

Wrocław. Mężczyzna z przestępczą przeszłością złapany

Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi, a także europejskim nakazem aresztowania. Przez dwie dekady był nieuchwytny, aż wreszcie śledczy z Wrocławia namierzyli go w podwarszawskiej miejscowości. Udało się go pojmać. Przeszłość mężczyzny była przepełniona przestępstwami. Czyny, za które odsiedzi karę, były przez niego dokonane na początku lat 2000 oraz w latach 90. Teraz odpowie za przestępstwa dokonane w młodości - rozbój, pobicie, zastraszenie i pozbawienie wolności mieszkańca Dzierżoniowa, a także włamania.

"Sprawa nie była łatwa, bo aby uniknąć kary, stosował techniki kamuflażu i zmienił całkowicie miejsce dotychczasowe miejsce pobytu, a także wcielił się w zupełnie inną osobę" - przyznali łowcy głów z wrocławskiej policji.

"Mężczyźnie groziły ponad trzy lata pozbawienia wolności i wydane za nim listy gończe spowodowały, że podjął decyzję o ucieczce z miejsca zamieszkania oraz zmianie swojej tożsamości. Wielokrotnie ukrywał się w różnych lokalizacjach na terenie kraju i stosował techniki kamuflażu. Przeniósł się później do jednej z podwarszawskich miejscowości, gdzie prowadził życie, podszywając się pod zupełnie inną osobę" - wyjaśniają śledczy.

Mężczyźnie udało się stworzyć dla siebie "nowe" życie. Jego najbliżsi przyjaciele, a nawet rodzina, znali go wyłącznie pod fałszywymi danymi. Śledczy namierzyli go na terenie powiatu pruszkowskiego. Według relacji policjantów, w momencie zatrzymania mężczyzna był w szoku. Podawał śledczym fałszywe dane. Trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zaległą karę.

