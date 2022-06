Pogoda na Boże Ciało. IMGW wydaje ostrzeżenia. Będą burze. Z gradem

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Długi czerwcowy weekend zacznie się od typowej dla tego miesiąca pogody. Słońce będą zakrywać chmury i może pojawić się deszcz. Niewykluczone są też burze, przede wszystkim na południu kraju, którym miejscami może towarzyszyć grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował świeże prognozy na Boże Ciało.

Pogoda w Boże Ciało. Ostrzeżenia przed burzami, gradem i deszczem

Ostrzenia meteorologiczne na czwartek 16 czerwca dotyczą południowych województw Polski. "Nad obszar ten napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze. W środkowej troposferze, wraz z nasuwaniem się osi zatoki, dojdzie natomiast do napływu chłodniejszego powietrza. Powyższe czynniki doprowadzą do rozwoju już dość znacznej niestabilności, która w połączeniu z występowaniem płytkich niżów przy powierzchni ziemi, zapewni korzystne warunki do rozwoju burz" - tłumaczy IMGW.

Alertem pierwszego stopnia została objęta około połowa (południowa) województwa dolnośląskiego, województwo opolskie, małopolskie, północna część podkarpackiego, świętokrzyskie, południe mazowieckiego (m.in. powiat radomski) i łódzkiego.

Z pierwszymi burzami należy się liczyć jeszcze przed południem, szczególnie w województwach dolnośląskim i opolskim. Po południu burz będzie więcej i będą się przemieszczać na wschód. IMGW ostrzega, że w czasie burz można się spodziewać ulewnych opadów deszczu, momentami w natężeniu nawet ok. 15 milimetrów w czasie 10 minut. Całkowita ilość opadów może sięgać 35 milimetrów. "Taka ilość deszczu może prowadzić do lokalnych podtopień, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych" - piszą meteorolodzy.

Ostrzegają także przed gradem, który może być dość duży, osiągając 2-3 centymetry średnicy. W czasie burz wiatr może wiać w porywach z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

IMGW o niebezpiecznej pogodzie

W pozostałych częściach kraju burz będzie mniej - najbardziej prawdopodobne, że pojawią się na północnym wschodzie. Będą też łagodniejsze. Temperatura maksymalna w czwartek na terenie całego kraju ma sięgać od 18 do 28 stopniu na południu.

"Burze są na tyle lokalnym i gwałtownym zjawiskiem, że niezwykle trudno jest zautomatyzować proces ich prognozowania. Dlatego wyniki modeli numerycznych poddaje się weryfikacji synoptyków, którzy na bazie swojej wiedzy i doświadczenia mogą skorygować błędy i zniekształcenia. A ponieważ tworzenie się burz i ich przebieg są często nieprzewidywalne, bardzo ważne jest śledzenie bieżących wydarzeń i prognoz oraz wiedza, gdzie i kiedy zagrożenie wystąpi i jak się do niego przygotować" - przypominali niedawno w swoim poradniku eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.