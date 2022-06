Małpia ospa. Kolejne przypadki w Polsce potwierdzone. Jest ich już 12

Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, specjalistka chorób zakaźnych i ordynatorka w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, poinformowała w środę 15 czerwca w rozmowie z tvn24.pl, że Ministerstwo Zdrowia potwierdziło już 12 przypadków małpiej ospy w Polsce. Wcześniej, również w środę, informowała o siedmiu przypadkach.

Małpia ospa. Pierwszy przypadek w Polsce. Pacjent wrócił już do domu

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, pierwszy przypadek małpiej ospy został potwierdzony w piątek 10 czerwca, o czym poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski podczas spotkania z dziennikarzami w Łodzi. Pacjent, mieszkaniec województwa mazowieckiego, był leczony w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Mężczyzna już opuścił placówkę i wrócił do domu. Wcześniej przebywał na Gran Canarii.

- Mężczyzna był o umiarkowanym przebiegu klinicznym ze zmianami również o nasileniu umiarkowanym. Przebywał w szpitalu. Mężczyzna zakończył już 21 dni izolacji i wyszedł do domu pod nadzór sanitarno-epidemiologiczny - przekazała na konferencji prasowej konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych dr Grażyna Cholewińska. Pacjent był leczony objawowo.

Małpia ospa w Polsce. Pierwszy pacjent wyszedł ze szpitala

Objawy małpiej ospy

Małpia ospa jest wirusową chorobą odzwierzęcą. Mimo że występuje głównie w Afryce, ostatnio WHO potwierdziło 1000 przypadków małpiej grypy poza tym kontynentem, wiele z nich w Europie. Najbardziej charakterystycznym i wyraźnym jej objawem jest wysypka skórna. Pojawia się już po 1 do 3 dni po zaobserwowaniu pierwszych symptomów. Okres inkubacji (wykluwania się) choroby wynosi od 6 do 13 dni, natomiast czas jej trwania to zwykle od 2 do 4 tygodni. Wśród pierwszych objawów ospy małpiej możemy odnotować:

gorączkę i dreszcze;

bóle głowy, mięśni, ból pleców;

uczucie zmęczenia, wzmożoną senność;

powiększenie węzłów chłonnych (w trakcie ospy prawdziwej węzły chłonne nie ulegają powiększeniu);

zmiany skórne, które zamieniają się w grudki i pęcherzyki wypełnione płynem.

